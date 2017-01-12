GeForce GTX 1080 Ti могут показать 10 марта

На CES 2017 анонса мощной видеокарты GeForce GTX 1080 Ti мы так и не дождались. Источники, связанные с Nvidia, сообщают, что акселератор покажут на PAX East 2017, которая начнется 10 марта и закончится 12. Это целая серия выставок, проходящих в Бостоне, Мельбурне и Сан-Антонио.

Также говорится о том, что к дате анонса большинство партнеров Nvidia уже успеют подготовить выпуск видеокарт, поэтому они быстро заполнят рынок после анонса.

Технические параметры новинки неизвестны. По неофициальным данным, внутри окажется чип GP102, от 3072 до 3584 процессоров CUDA и около 10 ГБ памяти.