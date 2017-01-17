Raspberry Pi Compute Module стал в десять раз мощнее

Разработчики из Raspberry Pi Foundation выпустили новое поколение модуля Raspberry Pi — Raspberry Pi Compute Module 3. Он базируется на одноплатном микрокомпьютере Raspberry Pi 3, представленном в начале 2016 года.





Как отмечают разработчики, Compute Module 3 получил в два раза больше оперативной памяти и примерно в десять раз выше производительность процессора по сравнению с оригинальной моделью модуля.





Модуль использует форм-фактор DDR2 SODIMM, слоты для которого предусмартиваются многими производителями, что делает такое решение весьма универсальным. В отличие от микрокомпьютера Raspberry Pi 3, модуль не обладает собственными разъемами и поддержкой Wi-Fi.





Raspberry Pi Compute Module 3 предлагается в дву х версиях. Стандартная получила процессор Broadcom BCM2837 на 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, как у Raspberry Pi 3, а также 4 ГБ флеш-накопитель eMMC. Втора версия — облегченная и называется Compute Module 3 Lite (CM3L). Она собственной памяти тоже получила процессор BCM2837 на 1,2 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти, но также оснащается интерфейсом карт SD, чтобы пользователь сам мог использовать eMMC или SD по своему выбору. Они оценены в 30 и 25 долларов США, соответственно.