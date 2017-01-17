Стоимость SSD A400 от Kingston начинается с 50 долларов

Производитель Kingston выпустил новую модель твердотельного накопителя SSD A400. Устройство основано на на контроллере Phison S11 использует память Toshiba TLC NAND. Объемы следующие — 120 ГБ, 240 ГБ и 480 ГБ. Скорость чтения у всех версий одинаковая — 500 МБ/с. А вот скорость записи отличается — 320 МБ/c (120 ГБ), 350 МБ/с (240 ГБ) и 450 МБ/с (480 ГБ). TBW находится на уровне 40 ТБ, 80 ТБ и 160 ТБ соответственно.

Цены для такого типа SSD довольно низкие: 50 долларов за винчестер на 120 ГБ, 80 долларов за накопитель объемом 240 ГБ и 480 долларов — за 480 ГБ.