Radeon Pro Duo можно купить за 800 долларов

Radeon Pro Duo, флагманская модель видеокарты от AMD, которая была представлена в марте 2016-го года, изначально стоила около 1500 долларов. Однако сейчас «железо» начало дешеветь. Причем, падение цены не плавное, а скачкообразное — в некоторых Интернет-магазинах карту продают всего за 800 долларов. Например, за такие деньги ее можно купить в Newegg и Amazon.

Видеокарта базируется на двух GPU — 28-нанометровых Fiji с архитектурой GCN 1.2, таких же, что используются в моделях R9 Fury X и R9 Nano, с 4096 потоковыми процессорами, 256 текстурными блоками и 64 блоками растровых операций у каждого, частота составляет 1 ГГц. Также предусмотрено по 4 ГБ видеопамяти HBM с 4096-битной шиной для каждого чипа, в сумме — 8 ГБ, пропускная способность составляет 1024 ГБ/с. Суммарная производительность достигает 16 терафлопс. Показатель TDP находится на уровне 350 Вт.

AMD Radeon Pro Duo оснащается жидкостной системой охлаждения от Cooler Master с радиатором 120х120 мм, аналогичный поставляется с R9 Fury X. Разъемы подключения включают три DisplayPort 1.2a и один HDMI 1.4a.