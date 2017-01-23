ASUS Tinker Board оказался "прокаченным" конкурентом Raspberry Pi

Компания ASUS выпустила собственный одноплатный компьютер Tinker Board, ориентированный на разработчиков и энтузиастов. Фактически, это конкурент Raspberry Pi, получивший больше памяти, ускоренный процессор, поддержку обработки 4K-видео, гигабитного Ethernet и 192 кГц/24-бит аудио.

Конечно, повышенные возможности вылились в увеличенную стоимость. Так, ASUS Tinker Board можно купить в онлайн-магазинах Европы и Великобритании примерно за 68 долларов без учета налогов.

ASUS Tinker Board оснащается черытехъядерным процессором Rockchip RK3288 (ARM Cortex-A17) с графикой ARM Mali-T764, 2 ГБ оперативной памяти и слотом для карточек microSD. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0, есть разъем 10/100/1000 Ethernet, четыре USB 2.0, HDMI, 40-штырьковый коннектор для дополнительных опций расширения. По словам ASUS, Tinker Board поддерживает Debian Linux.