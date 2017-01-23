Seagate начала поставлять SSD серии Nytro XP7200

Компания Seagate сообщает о начале поставок анонсированных в августе 2016 года скоростных SSD-накопителей Nytro XP7200, объем которых составляет 3,8 ТБ и 7,7 ТБ.

Выглядят винчестеры, как адаптеры PCI Express x16 FHHL, где под охлаждающим радиатором находятся четыре SSD формата M.2 с памятью MLC NAND. Новинки поддерживают протокол NVMe 1.2a.

Скорость чтения составляет 10 ГБ/с, а записи — 3,6 ГБ/c. Производительность при чтении составляет 940 000 IOPS, что прекрасно подходит для баз данных, а при записи — 160 000 IOPS. Время работы на износ составляет 2 миллиона часов, уровень DWPD (полные перезаписи ежедневно) не столь высок — 0,3. Предусмотрена защита от неожиданного отключения питания, используется алгоритм коррекции ошибок LDPC. Seagate предлагает гарантию на 5 лет.

Такие SSD рассчитаны в основном на сервера и центры обработки данных, а не на домашнее использование. Потребляет такой накопитель довольно много электроэнергии — 40 ватт.  

Источник
Seagate
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