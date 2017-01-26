Cryorig и Noctua предлагают бесплатные апгрейд-комплекты для кулеров на AMD Ryzen

Компании Cryorig и Noctua независимо друго от друга выступили с приятной для компьютерных энтузиастов инициативой — предложили бесплатные апгрейд-комплекты для будущей платформы Ryzen от AMD.





Напомним, у материнских плат для процессоров AMD Ryzen. По этой причине, чтобы использовать "старые" кулеры в таких системах пользователям придется раздобыть переходник. Именно такие "переходники" и предлагают Cryorig и Noctua бесплатно.





Комплекты от Cryorig называются просто AM4 Upgrade Kit. Они станут доступны как только состоится релиз процессоров AMD Ryzen. Поддерживаемые продукты включают R1 Universal/Ultimate, C1, H5 Universal/Ultimate, H7, H7 Quad Lumi, M9a, C7, A40, A40 Ultimate и A80. Для получения комплекта пользователю потребуется написать по адресу support@cryorig.com, приложив подтверждение покупки кулера или его регистрационный номер и процессора AMD Ryzen или материнской платы под сокет AM4, а затем комплект будет выслан по указанному адресу. Также комплекты появятся у некоторых местных дистрибуторов.

Noctua предлагает два комплекта для продуктов, использующих систему крепления SecuFirm2. Комплект NM-AM4-UxS подойдет для NH-U14S, NH-U12S м NH-U9S, а NM-AM4 поддерживает большинство кулеров, выпущенных производителем с 2005 года — NH-C12P, NH-C12P SE14, NH-C14, NH-C14S, NH-D14, NH-D14 SE2011, NH-D15, NH-D15S, NH-D9L, NH-L12, NH-L9x65, NH-U12, NH-U12F, NH-U12P, NH-U12P, SE1366, NH-U12P SE2, NH-U9, NH-U9B, NH-U9B SE2, NH-U9F. Исключением является серия низкопрофильных кулеров NH-L9i/NH-L9a, для нее апгрейд-комплект будет представлен позднее. Для получения бесплатного комплекта потребуется заполнить специальную форму с аналогичными подтверждениями. Для тех, кто торопится или не может подтвердить покупку кулера и процессора/материнской платы, комплекты будут продаваться у некоторых онлайн-ритейлеров, включая Amazon, по цене 7,9 евро/долларов.