Крупнейшие партнеры Nvidia заработали в 2016 году почти 160 миллионов долларов

Nvidia в прошлом году начала продвигать собственный бренд видеокарт Founders Edition. Продолжит она это делать и в 2017-ом, причем работы в этом направлении будут вестись еще активнее.

Аналитики из DigiTimes уверены, что выход на рынок видеокарт от самой Nvidia отрицательным образом отразится на финансах главных партнеров производителя графических процессоров, таких, как ASUS, Gigabyte, MSI, Palit, Zotact, Colorful. Теперь продукции этих компаний предстоит конкурировать и с картами серии Founders Edition.

В прошлом году упомянутые выше 6 поставщиков видеокарт заработали 159,49 миллионов долларов.