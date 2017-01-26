Крупнейшие партнеры Nvidia заработали в 2016 году почти 160 миллионов долларов

Nvidia в прошлом году начала продвигать собственный бренд видеокарт Founders Edition. Продолжит она это делать и в 2017-ом, причем работы в этом направлении будут вестись еще активнее.

Аналитики из DigiTimes уверены, что выход на рынок видеокарт от самой Nvidia отрицательным образом отразится на финансах главных партнеров производителя графических процессоров, таких, как ASUS, Gigabyte, MSI, Palit, Zotact, Colorful. Теперь продукции этих компаний предстоит конкурировать и с картами серии Founders Edition.

В прошлом году упомянутые выше 6 поставщиков видеокарт заработали 159,49 миллионов долларов.  

Источник
DigiTimes
Теги
видеокарта NVIDIA

Комментарии

Материалы по теме

4 напильника. Тест нереференсных версий видеокарт NVIDIA GeForce GTX 980 Ti от ASUS, GIGABYTE, Inno3D и Palit

24 июля 2015

5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

23 января

AMD против NVIDIA: тест шести видеокарт на Radeon R7 370 и GeForce GTX 950

15 сентября 2015

NVIDIA Quadro M5500 стала самой быстрой графикой для ноутбуков

4 апреля 2016

NVIDIA представила GeForce GTX 1060 3GB с пониженным количеством ядер CUDA

18 августа 2016

NVIDIA представила графику GeForce GTX 10 на базе Pascal для ноутбуков

16 августа 2016
Из рубрикиЖелезо
Создатель Ori and the Blind Forest называет Scorpio консолью нового поколения
Что случилось 25.01.2017?
ASUS Tinker Board оказался "прокаченным" конкурентом Raspberry Pi

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 476
Компьютер месяца — январь 2017 305
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 266
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 164
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83