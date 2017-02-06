Nvidia представила ускорители серии Quadro

Компания Nvidia анонсировала мощные ускорители серии Quadro. Речь идет о моделях Quadro GP100, P4000, P2000, P1000, P600, P400 — в основе акселераторов лежит архитектура Pascal, поддерживается технология Nvidia CUDA8.

К сожалению, подробные технические характеристики пока не названы. Нет информации и о стоимости новинок. Остается лишь предположить, что цена окажется высокой.

Известно о том, что у профессионального ускорителя GP100, выходящего в марте, объем памяти равняется 16 ГБ (используется память HBM2). С помощью интерфейса NVLink можно объединить две таких карты и получить совокупный объем в памяти в 32 ГБ. Видеокарта имеет 4 выхода DisplayPort 1.4 и один порт DVI.

Модели GP100 и P4000 также подходят для VR. P4000 потребляет не более 105 Вт, имеет 4 выхода Display Port 1.4. Одновременно можно объединять до 8 таких карт, что позволит вывести изображение на 32 монитора с разрешением 4К.

Любопытно, что в модели P600 и P400 устанавливается память GDDR5.