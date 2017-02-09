Появилась информация о ценах на процессоры AMD Ryzen

В сети появилась информация о стоимости процессоров Ryzen. Источником стал испаноязычный сайт El Chapuzas Informatico. Утверждается, что флагманский чип R7 1800X с базовой частотой 3,4 ГГц или 3,6 ГГц и повышенной 4 ГГц будет стоить 600 евро. Новинка составит конкуренцию Intel Core i7-6900K (который, напомним, дороже — за него придется выложить около 1000 долларов).

Что касается R7 1700X, то его будут продавать за 470 евро. А «простой» R7 1700 с максимальной частотой 3,7 ГГц обойдется в 390 евро. В США, по всей вероятности, процессоры будут стоить чуть дешевле (те же суммы, только в долларах).