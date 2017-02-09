Представлены жесткие диски Toshiba MN объемом до 8 ТБ

Компания Toshiba показала жесткие диски Toshiba MN объемом до 8 ТБ в форм-факторе 3.5" с интерфейсом SATA 6 Гбит/c. Железо рассчитано на передачу 180 ТБ данных в год, имеет технологию компенсации вибрации и подходит для сетевых хранилищ. Рейтинг MTTF составляет 1 000 000 часов. Скорость вращения шпинделей равняется у всех моделей 7200 об/мин, объем кэш-памяти — 128 МБ.

Старшая версия на 8 ТБ называется MN05ACA800, средняя на 6 ТБ — MN05ACA600, а младшая на 4 ТБ — MN04ACA400. Стоимость пока остается неизвестной. 

Источник
Toshiba
Теги
TOSHIBA HDD жесткий диск

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