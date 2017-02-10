Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине года

Компания Intel раскрыла немного подробностей о своем следующем поколении процессоров Core на ежегодной встрече с инвесторами. Первые процессоры Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake будут выпущены во второй половине 2017 года.


Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.


Согласно более ранним утечкам, первыми 10-нанометровыми процессорами Intel должны стать чипы под кодовым названием Cannonlake, которые ожидались к выпуску в конце 2017 года. Судя по всему, эти планы были изменены производителем.

Источник
AnandTech
Теги
INTEL процессор INTEL CORE

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