Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине года

Компания Intel раскрыла немного подробностей о своем следующем поколении процессоров Core на ежегодной встрече с инвесторами. Первые процессоры Intel Core восьмого поколения под кодовым названием Coffee Lake будут выпущены во второй половине 2017 года.





Чипы Coffee Lake базируются на 14-нанометровом производственном техпроцессе, также как и седьмое поколение Intel Core (Kaby Lake). При этом, по словам Intel, они обеспечат на 15% большую производительность по сравнению с Core i7 седьмого поколения.





Согласно более ранним утечкам, первыми 10-нанометровыми процессорами Intel должны стать чипы под кодовым названием Cannonlake, которые ожидались к выпуску в конце 2017 года. Судя по всему, эти планы были изменены производителем.