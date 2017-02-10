Intel представила процессор Xeon E7-8894 v4 по цене $8898

Компания Intel представила новый флагманский процессор линейки Xeon E7-8800 v4 (Broadwell-EX). Новый процессор Xeon E7-8894 v4 стал самым мощным в семействе и предназначен для критически-важных высоконагрузочных задач на предприятиях.





Новый чип изготавливается по 14-нанометровой технологии, получил 24 физических ядра, способных обрабатывать 48 потоков благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost частота достигает уровня в 3,4 ГГц. По сравнению с прошлым флагманом Xeon, E7-8894 v4 предлагает увеличение на 200 МГц базовой частоты, а турбо-частота осталась прежней, так же как и TDP — на уровне 165 Вт. Объем кэш-памяти равен 60 МБ.





Процессор Xeon E7-8894 v4 может использоваться в четырехсокетных и восьмисокетных системах, до 32 сокетов при использовании специального контроллера.

Intel оценила Xeon E7-8894 v4 в $8898, что примерно на $1700 дороже прошлого флагмана Xeon на архитектуре Haswell. Компания начнет принимать заказы на него в первом квартале 2017 года.