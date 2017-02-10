Intel представила процессор Xeon E7-8894 v4 по цене $8898

Компания Intel представила новый флагманский процессор линейки Xeon E7-8800 v4 (Broadwell-EX). Новый процессор Xeon E7-8894 v4 стал самым мощным в семействе и предназначен для критически-важных высоконагрузочных задач на предприятиях.


Новый чип изготавливается по 14-нанометровой технологии, получил 24 физических ядра, способных обрабатывать 48 потоков благодаря поддержке технологии Hyper-Threading. Базовая частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost частота достигает уровня в 3,4 ГГц. По сравнению с прошлым флагманом Xeon, E7-8894 v4 предлагает увеличение на 200 МГц базовой частоты, а турбо-частота осталась прежней, так же как и TDP — на уровне 165 Вт. Объем кэш-памяти равен 60 МБ.


Процессор Xeon E7-8894 v4 может использоваться в четырехсокетных и восьмисокетных системах, до 32 сокетов при использовании специального контроллера.

Intel оценила Xeon E7-8894 v4 в $8898, что примерно на $1700 дороже прошлого флагмана Xeon на архитектуре Haswell. Компания начнет принимать заказы на него в первом квартале 2017 года.

Источник
Intel
Теги
INTEL процессор Intel Xeon

Комментарии

Материалы по теме

5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера

13 января

Computex 2016: Intel представила процессоры Core i7 Broadwell-E

31 мая 2016

IDF 2016: Intel продемонстрировала мобильные Kaby Lake

17 августа 2016

IFA 2015: Intel представила линейку процессоров Skylake

2 сентября 2015

Intel представила 14-нм процессоры Xeon Broadwell-EP

1 апреля 2016

Intel представила процессоры Core 7-го поколения, Kaby Lake

30 августа 2016
Из рубрикиЖелезо
Intel подтвердила выпуск процессоров Coffee Lake во второй половине года
Главное за неделю: цены Samsung Galaxy S8, юбилейный iPhone 8 и чип Helio P25
Что случилось 09.02.2017?

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 478
Компьютер месяца — январь 2017 413
5 лучших смартфонов 2016 года 274
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 78