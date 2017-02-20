AMD Ryzen 1600X обогнал Intel Core i7-6800K в Cinebench R15

Процессор AMD Ryzen 1600X показал лучший результат в тесте Cinebench R15, чем Intel Core i7-6800K. Новинка от AMD имеет 6 ядер, работает на частоте 3,3 ГГц (в режиме Turbo – 3,7 ГГц), умеет выполнять сразу 12 потоков команд и имеет TDP 95 Вт.

При этом, процессор Intel работал на большой частоте, чем AMD Ryzen 1600X. Стоит отметить, что за процессор AMD попросят 259 долларов, а Intel Core i7-6800K стоит все 430 долларов.

Выбор, думается, очевиден. Продажи Ryzen должны стартовать уже 2-го марта.

Напомним, что недавно в сети появилась информация о стоимости некоторых процессоров серии Ryzen. Утверждается, что флагманский чип R7 1800X будет стоить 600 евро. Новинка составит конкуренцию Intel Core i7-6900K (который, напомним, дороже — за него придется выложить около 1000 долларов). R7 1700X собираются продавать за 470 евро. А «простой» R7 1700 с максимальной частотой 3,7 ГГц обойдется всего в 390 евро.