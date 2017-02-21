У процессоров Ryzen будет большой логотип

Начало продаж новых процессоров Ryzen от AMD должно начаться уже совсем скоро. В сети появляются все новые и новые утечки. На этот раз нам показали, как будут выглядеть процессоры без упаковки.

Чипы получат большой логотип Ryzen сверху. Что касается коробки, то она, утверждают источники, окажется примерно такой:

Впрочем, также существует вероятность другой упаковки. Может быть, она будет отличаться в зависимости от модели процессора.

Также говорится о системе охлаждения Wraith Max (рассчитана на процессоры с TDP до 140 Вт, используется для AMD Ryzen 1700X и 1800X) и Wraith Spire (для AMD Ryzen 1700, без X).

Источник
Wccftech
Теги
процессоры AMD Ryzen

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