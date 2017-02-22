AMD представила процессоры Ryzen 7

Компания AMD официально представила линейку десктопных процессоров Ryzen платформы AM4, ориентированных на геймеров и компьютерных энтузиастов. По словам производителя, процессоры Ryzen выполняют на 52% больше инструкций за один цикл по сравнению с прошлым поколением.





На данный момент представлено три модели — Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 1700. Все они получили восемь ядер и 16 потков, Старший процессор, Ryzen 7 1800X, обладает тактовой частотой 3,6-4,0 ГГц и TDP 95 Вт. Ryzen 7 1700X — 3,4-3,8 ГГц и TDP 95 Вт, Ryzen 1700 — 3,0-3,7 ГГц и TDP 65 Вт.





Отметим, что две старшие модели будут поставляться без кулеров, а Ryzen 7 1700X — с кулером Wraith Spire. Цена составляет $499, $399 и $329, соответственно. На данный момент на процессоры AMD Ryzen 7 открылся предзаказ, продажи должны начаться 2 марта.