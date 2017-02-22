AMD представила процессоры Ryzen 7

Компания AMD официально представила линейку десктопных процессоров Ryzen платформы AM4, ориентированных на геймеров и компьютерных энтузиастов. По словам производителя, процессоры Ryzen выполняют на 52% больше инструкций за один цикл по сравнению с прошлым поколением.


На данный момент представлено три модели — Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 1700. Все они получили восемь ядер и 16 потков, Старший процессор, Ryzen 7 1800X, обладает тактовой частотой 3,6-4,0 ГГц и TDP 95 Вт. Ryzen 7 1700X — 3,4-3,8 ГГц и TDP 95 Вт, Ryzen 1700 — 3,0-3,7 ГГц и TDP 65 Вт.


Отметим, что две старшие модели будут поставляться без кулеров, а Ryzen 7 1700X — с кулером Wraith Spire. Цена составляет $499, $399 и $329, соответственно. На данный момент на процессоры AMD Ryzen 7 открылся предзаказ, продажи должны начаться 2 марта.


Источник
AMD
Теги
процессор AMD AMD Ryzen

Комментарии

Материалы по теме

Computex 2016: AMD представила седьмое поколение мобильных APU Bristol Ridge и Stoney Ridge

1 июня 2016

Время собирать камни. Обзор флагманского центрального процессора AMD A10-8890K [пошучено]

1 апреля 2015

Дешево, но с разгоном. Обзор центральных процессоров AMD A6-7400K и Intel Pentium G3258

9 октября 2014

Дешевые гигагерцы. Тестирование семи недорогих процессоров, подходящих для разгона

25 апреля 2015

Железный стрим №9: про процессоры AMD Ryzen

21 декабря 2016

Железный цех №11 — итоги. Главные события из мира компьютерных комплектующих за 2014 год

29 декабря 2014
Из рубрикиЖелезо
Что случилось 21.02.2017?
Qualcomm представила LTE-модем Snapdragon X20 со скоростью загрузки до 1,2 Гбит/с
У процессоров Ryzen будет большой логотип

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 421
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86