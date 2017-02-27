Чип MediaTek Helio X30 представлен на MWC 2017

Компания MediaTek официально представила свой флагманский 10-ядерный процессор Helio X30 еще в сентябре прошлого года в Китае. В рамках MWC 2017 в Барселоне сегодня стало известно, что новинка на 50% экономичнее и на 35% производительнее предыдущей модели.

Чип базируется на 10-нанометровом производственном процессе TSMC, что дает преимущество в производительности на 22% и экономии энергии до 40% по сравнению с чипами, сделанными на 16-нм производственном процессе. В отличие от двух ядер ARM Cortex A72 в предшествующем X20, в нем используются два ядра ARM Cortex A73 с тактовой частотой 2,8 ГГц в самом мощном кластере. Также выросла частота четырех ядер ARM Cortex-A53 до 2,2 ГГц в среднем кластере, а в экономичном кластере используются четыре Cortex-A35 на 2 ГГц вместо четырех Cortex-A53.

В MediaTek утверждают, что смартфоны с Helio X30 смогут справляться с 4K2K 10-бит HDR10 видео на аппаратном уровне. Новинка также поддерживает фирменную технологию CorePilot 4.0, следящую за распределением ресурсов. Кроме того, Helio X30 поддерживает VR-платформу DayDream от Google.

Процессор также поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4, двойные камеры разрешением до 28 Мп. На смену Mali-T880 GPU в X30 пришла четырехъядерная графика PowerVR 7XT, обещающая в 2,4 раза большую производительность и на 58% уменьшенное потребление энергии.

Смартфоны с Helio X30 должны появиться в продаже уже во втором квартале 2017-го года.  

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки MWC 2017 прямо из Барселоны.

Источник
Fonearena
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процессор Helio X30

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