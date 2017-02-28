Компания Zotac показала видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti

Компания Zotac представила низкопрофильные видеокарты GeForce GTX 1050 Low Profile и GTX 1050 Ti Low Profile. Обе новинки имеют схожий дизайн и идентичные системы охлаждения. Кроме того, совпадают и размеры — 114,78 х 115,15 мм.

GTX 1050 работает на частоте 1354/1455 МГц, оснащается всего 2 ГБ оперативной памяти (частоте работы 7000 МГц), имеет выходы DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и DL-DVI. GTX 1050 Ti частоты ниже — 1290/1392 МГц, зато памяти аж 4 ГБ.  



Источник
Zotac
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видеокарта Zotac

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