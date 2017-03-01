NVIDIA представила самую быструю игровую видеокарту GTX 1080 Ti

Компания NVIDIA представила официально свой следующий флагман — видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. По словам производителя, это самый быстрый игровой графический ускоритель в истории.





Как отметил Хуан Жэньсюнь (Jen-Hsun), руководитель компании, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. Это заявление особенно интересно, поскольку прошлогодняя Titan X оценивается NVIDIA в 1200 долларов, тогда так GeForce GTX 1080 Ti будет стоить заметно дешевле.





В видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.





Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI.





NVIDIA откроет прием предварительных заказов на GeForce GTX 1080 Ti 2 марта 2017 года по цене $699. Видеокарты GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.