Десятидолларовый Raspberry Pi Zero W поддерживает Wi-Fi и Bluetooth

В честь пятой годовщины выпуска первого оригинального одноплатного микрокомпьютера Raspberry Pi, разработчики из Raspberry Pi Foundation представили улучшенную версию ультрабюджетного Raspberry Pi Zero.


Напомним, Raspberry Pi Zero была представлена в конце 2015 года и стоила заметно дешевле обычных вариаций Raspberry Pi по цене от 20 до 25 долларов — всего $5 (пять долларов).


Модель Raspberry Pi Zero W оценена в два раза дороже — 10 долларов. Но за лишние пять долларов она может похвастаться поддержкой беспроводных интерфейсов Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0.

В свой состав Raspberry Pi Zero W включает, в том числе, процессор Broadcom BCM2835 (ядро ARM11 1 ГГц), 512 МБ оперативной памяти LPDDR2, слот для карточек microSD, разъемы mini-HDMI, Micro-USB. Кроме того, Raspberry предлагает готовые корпуса для Raspberry Pi Zero W с тремя сменными панельками.

Источник
Raspberry
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