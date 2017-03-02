Процессоры AMD Ryzen 7 поступили в продажу

Компания AMD начала сегодня продажу процессоров Ryzen 7, предварительный заказ на которые был открыт неделю назад. Напомним, всего представлено три модели — Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 1700.

Все они получили восемь ядер и 16 потоков, Старший процессор, Ryzen 7 1800X, обладает тактовой частотой 3,6-4,0 ГГц и TDP 95 Вт. Ryzen 7 1700X — 3,4-3,8 ГГц и TDP 95 Вт, Ryzen 1700 — 3,0-3,7 ГГц и TDP 65 Вт.

Отметим, что две старшие модели будут поставляться без кулеров, а Ryzen 7 1700X — с кулером Wraith Spire. Цена составляет $499, $399 и $329, соответственно.

С сегодняшнего дня также должны появиться в продаже 82 материнских платы от ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI и других производителей. Все они созданы на базе двух настольных чипсетов для процессоров AMD Ryzen – X370 и B350.

В России линейка Ryzen 7 на настоящий момент доступна у 8 поставщиков: Ситилинк, Digital Razor, сети ДНС (DNS), сети E2E4, сети Ф-центр, Meijin, сети Oldi, сети Ulmart.

Источник
AMD
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