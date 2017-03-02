Nvidia снижает цену на GTX 1080

В свете скорого выхода могучей видеокарты GTX 1080 Ti в Nvidia решили снизить стоимость «простой» GTX 1080. Теперь за мощный акселератор просят всего 499 долларов (на 100 долларов меньше, чем ранее). Об этом стало известно на конференции GDC 2017. Снижена цена и на GTX 1070 – до 349 долларов.

Также было заявлено, что GTX 1080 отныне начнет комплектоваться быстрой памятью GDDR5X, работающей на частоте 11 ГГц (вместо 10 ГГц ранее). У GTX 1060, кстати, частота тоже вырастет, с 8 ГГц до 9 ГГц.

Информации о дате начала продаж ускоренных карт пока нет.

Напомним, что NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 35% производительнее GTX 1080 и быстрее Titan X. Общее количество транзисторов в ней достигает 12 миллиардов. Карта основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с. Частота GPU составляет 1480 МГц/1582 МГц. GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.