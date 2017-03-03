ASUS представила свои карты GeForce GTX 1080 Ti

Компания ASUS представила свои версии карт GeForce GTX 1080 Ti. В продажу поступят сразу три варианта. Одна модель ничем от анонсированной Nvidia на MWC 2017 не отличается. А вот две другие вызывают интерес.

Так, Turbo GeForce GTX 1080 Ti от ASUS получит турбо-систему охлаждения, когда нагретый воздух выдувается из корпуса компьютера. Преимущество очевидно — более низкая температура в системном блоке. Недостаток — больше шума. У Turbo GeForce GTX 1080 Ti будет весь необходимый набор выходов — DVI, два HDMI, два DisplayPort. Стоимость и частоты, к сожалению, пока не названы.

ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti ОС получит систему охлаждения ASUS FanConnect II с тремя вентиляторами и модную подсветку. Насколько разогнан акселератор не сообщается.

Напомним, что NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 35% производительнее GTX 1080 и быстрее Titan X. Общее количество транзисторов в ней достигает 12 миллиардов. Карта основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с. Частота GPU составляет 1480 МГц/1582 МГц. GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.