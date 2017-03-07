Galax и Zotac выпустят видеокарты GeForce GTX 1080 Ti

Компании Galax и Zotac показали изображения своих новых топовых видеокарт GeForce GTX 1080 Ti, серии EXOC и AMP соответственно.

Серия EXOC от Galax отличается от серии SNPR упрощенным дизайном и менее яркой подсветкой, однако 100-мм вентиляторы подсвечены ярким красным. У карты нет разъема DVI.

Что касается акселератора от Zotac, то, судя по изображению, устройство может похвастаться тремя вентиляторам системы охлаждения. Zotac GTX 1080 TI AMP будет доступна на международном рынке, тогда как для Китая предусмотрена своя модель — Zotac GeForce GTX 1080 Ti PGF.

Напомним, что NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti на 35% производительнее GTX 1080 и быстрее Titan X. Общее количество транзисторов в ней достигает 12 миллиардов. Карта основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с. Частота GPU составляет 1480 МГц/1582 МГц. GTX 1080 Ti, включая NVIDIA Founders Edition и решения от производителей, появятся в продаже начиная с 10 марта. Рекомендованная цена в России составляет 52990 рублей.