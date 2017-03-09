Представлены накопители Everspin nvNITRO с неограниченным ресурсом

Компания Everspin представила серию новых SSD-накопителей nvNITRO, использующих память ST-MRAM DDR3 с плотностью 256 МБит. Устройство выполнено в форм-факторе PCIe и поддерживает NVMe и MMIO. Основные преимущества — высокая производительность (в операциях с произвольным доступом — 1 500 000 IOPS, задержка не более 6 мкс) и надежность. У новинок неограниченный ресурс. Кроме того, железо является энергонезависимым, поэтому нет опасности потери данных при резком отключении питания.

Модели ES1GB и ES2GB имеют емкость всего 1 ГБ и 2 ГБ соответственно. В будущем Everspin выпустит nvNITRO объемом 4 ГБ, 8 ГБ и 16 ГБ с памятью ST-MRAM DDR4 плотностью 1 Гбит.

Поставки серийных образцов намечены на второй квартал этого года.  

Источник
Everspin
Теги
SSD

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