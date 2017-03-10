Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti поступила в продажу

Компания NVIDIA начала продажи своего следующего флагмана — видеокарты GeForce GTX 1080 Ti. Напомним, графический ускоритель был анонсирован неделю назад и позиционируется производителем как самый быстрый игровой графический ускоритель в истории.


В США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлашается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

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