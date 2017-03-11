Seagate представила жесткий диск объемом 12 ТБ

На коференции OCP Summit 2017 компания Seagate представила внушительный профессиональный накопитель Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD объемом 12 ТБ. Жесткий диск позволит хранить большие объемы данных, например, в специализированных дата-центрах, также подойдет провайдерам и компаниям, которые связаны с облачными технологиями.

Новинка, по словам инженеров, имеет гарантийный срок пять лет (подразумевается беспрерывная работа в режиме 24 часов), среднее время наработки на отказ на уровне 2,5 миллионов часов и рассчитана на нагрузку в 550 ТБ в год. Скорость вращения шпинделя составляет 7200 об/мин, а скорость передачи данных равняется 260 МБ/с. Наконец, сверхвысокая емкость позволит максимально экономить место в стойках с HDD.

Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD на 12 ТБ представлен с двумя типами подключения: SATA III и SAS.