Чип Surge S2 от Xiaomi, возможно, выполнен по 16-нм техпроцессу

Мы уже писали о собственном чипе от Xiaomi под названием Surge S1 — он используется, например, в смартфоне Xiaomi Mi 5C. Также в недрах китайской компании кипит работа и над более мощной SoC, предположительно Surge S2. Ранее ходили слухи о том, что новинка будет выполнена по 10-нм техпроцессу. Однако сейчас говорится о более дешевом 16-нм. Кроме того, 8-ядерная архитектура окажется схожей с менее мощным решением.

Также источник утверждает, что Surge S2 начнут массово производить в третьем квартале этого года, а первые смартфоны появятся уже в четвертом квартале.

Напомним, что чип под названием Surge S1 представляет собой восьмиядерную систему на чипе, изготовленную по 28-нанометровому техпроцессу HPC (High Performance Compact) от TSMC. Процессор разработан совместно с Pinecone, дочерней компанией Xiaomi.

Процессор использует архитектуру big.LITTLE с четырьмя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частой 1,4 ГГц.

Помимо всего прочего, в чип входят четырехъядерная графика ARM Mali T860, 32-битный цифровой сигнальный процессор, 14-битный двойной процессор обработки изображения с поддержкой камер разрешением до 36 Мп. Процессор поддерживает LTE Cat.4 и VoLTE.