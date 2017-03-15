Цены на SSD будут расти и дальше

Аналитики из TrendForce заявили, что накопители SSD продолжат дорожать в ближайшее время. По прогнозам, контрактные цены на SSD на основе MLC вырастут на 12-16% в текущем квартале по сравнению с предыдущим. SSD на основе памяти TLC также подорожают — на 10-16%.

Рост цен продолжится и в следующем квартале, правда, уже не будет таким существенным. При этом, популярность твердотельных накопителей останется достаточно высокой (хоть и снизится примерно на 7-8%), особенно на рынке ноутбуков — по мнению аналитиков, к концу 2017-го года 45% всех проданных ноутбуков будут использовать именно SSD-диски.

При этом из-за проблем с поставками памяти NAND объем SSD в ноутбуках не будет расти — стандартный на сегодня объем в 128 или 256 ГБ сохранится.

К концу года аналитики также ожидают, что SSD диски с памятью TLC займут 75% рынка SSD. 

Источник
TrendForce
Теги
SSD накопители

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