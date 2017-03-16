GeForce GTX 1080 Ti установила рекорд в тесте 3DMark Time Spy

Чудовищно мощный ускоритель GeForce GTX 1080 Ti с 11 ГБ памяти от Nvidia уже успели разогнать — сделал этот довольно известный в определенных кругах оверклокер Kingpin. Ему удалось ускорить графический процессор до частоты 2,481 ГГц по ядру, при этом частота памяти составила 12,5 ГГц.

В тесте 3DMark Time Spy разогнанный вариант видеокарты поставил абсолютный рекорд — 13 291 балл в общем зачете и 13 120 баллов за графический ускоритель. Предыдущий рекорд принадлежал куда более дорогой Titan X от той же Nvidia и составлял 12 316 баллов (ускоритель работал на частоте 2,3 ГГц).





Напомним, что в США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлашается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-D