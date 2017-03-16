Бюджетные процессоры Qualcomm лишатся бренда Snapdragon

Компания Qualcomm Technologies рассказала о грядущих изменениях в позиционировании своей продукции. В ближайшие месяцы Qualcomm начнет смещать акцент в позиционирования бренда Qualcomm Snapdragon, обращая внимание на то, что это не только "процессор", сколько целая "платформа".





Как подчеркивает производитель, Snapdragon - это больше, чем компонент, кусок кремния или CPU, напротив, это целый набор технологий для аппаратного, программного обеспечения и сервисных приложений.

При этом носить гордое имя Snapdragon смогут только высококлассные решения и средний уровень. А процессоры 200-ой серии лишатся маркировки Snapdragon и перейдут под новое название Qualcomm Mobile.