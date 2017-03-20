Intel Xeon E5-2699 v5 показал впечатляющие результаты в тесте Geekbench

32-ядерный серверный процессор Intel Xeon E5-2699 v5 семейства Skylake-EP прошел тест Geekbench. Результаты вы можете увидеть ниже, на скриншотах. Чип набрал невероятные 49 647 баллов а многоядерном тесте и 3526 баллов — в одноядерном.

Судя по картинкам, частота процессора составляет 2,3 ГГц. Впрочем, ранее говорилось о 2,1 ГГц, так что речь может идти о режиме Boost.

К слову, в недрах AMD также готовится аналогичное, 32-ядерное решение.  

Источник
Wccftech
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