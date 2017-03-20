SSD с памятью 3D XPoint уже можно купить

Первый накопитель SSD с совершенно новой памятью 3D XPoint уже можно купить. Intel представила модель серии Optane под названием SSD DC P4800X, которая предназначена в первую очередь для корпоративных клиентов. Новинка с объемом памяти 375 ГБ поддерживает NVMe и использует 20 нм 128-гигабитные микросхемы 3D XPoint.

Что касается скорости чтения, то она составляет 550 000 IOPS. Скорость записи не многим ниже — 500 000 IOPS. Задержки не превышают 10 мкс. Гарантия пока составляет 3 года, в будущем производитель планирует расширить ее до 5 лет.

Модель с объемом памяти 750 ГБ появится в продаже во втором квартале этого года. Также позднее планируется выпуск SSD на 1,5 ТБ.