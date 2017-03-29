Gigabyte назвала стоимость своих видеокарт GeForce GTX 1080 Ti

Компания Gigabyte назвала цены на свои топовые видеокарты серии Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti. Так, за модель Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC с мощной системой охлаждения WindForce 3X попросят 699 долларов — столько же стоит и референсное решение GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition, однако у Gigabyte карта чуть более производительная.

Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus обойдется в 719 долларов — она разогнана еще сильнее. Наконец, за Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus Extreme Edition придется выложить 749 долларов.

Продажи стартуют 31 марта.

Напомним, что в США видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition (референсное решение) предлагается за $699. В России рекомендованная розничная цена составляет 52 990 рублей. Видеокарта продается напрямую через онлайн-магазин NVIDIA, а также у партнеров, включая решения от Gigabyte, Galaxy, ASUS, EVGA и других.

По словам производителя, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti обеспечивает на 35% больше производительности GTX 1080 и быстрее Titan X. В видеокарте используется техпроцесс FinFET, общее количество транзисторов достигает 12 миллиардов. Она основана на архитектуре NVIDIA Pascal, получила 16-нм чип GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц и 1582 МГц с ускорением. Для памяти используется 352-битная шина. Стандартные разъемы включают DisplayPort 1.43, HDMI 2.0b, DL-D.