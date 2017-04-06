NVIDIA Titan Xp претендует на звание самой мощной в мире видеокарты

Компания NVIDIA представила новую видеокарту — Titan Xp. Модель позиционируется производителем как самая мощная в мире видеокарта, она обладает производительностью в 12 Терафлопс.


NVIDIA Titan Xp базируется на архитектуре NVIDIA Pascal, оснащается графическим процессором GP102 с 3840 ядрами CUDA и базовой частотой 1582 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5X с 384-битной шиной, быстродействием 11,4 Гбит/с и пропускной способностью 547,7 ГБ/с. Энергопотребление достигает 250 Вт. Видеовыходы включают DisplayPort 1.43 и HDMI 2.0b.

Отметим, буквально в марте NVIDIA выпустила GeForce GTX 1080 Ti, которая была заявлена как самый быстрый игровой графический ускоритель в истории. Эта видеокарта оснащается GP102 с 3584 ядрами CUDA, 11 ГБ видеопамяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с и пропускной способностью 484 Гбит/с.

Как отмечает NVIDIA, Titan Xp будет продаваться только через официальный сайт GeForce.com. Цена в США составляет 1200 долларов США, в России — 88 900 рублей.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA

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