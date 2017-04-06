Western Digital выпустила жесткий диск серии WD Purple объемом 10 ТБ

Компания Western Digital расширила свою линейку жестких дисков WD Purple моделью с внушительной емкостью 10 ТБ. Продукты серии WD Purple предназначены для систем видеонаблюдения, работающих в круглосуточном режиме с потоком данных до 180 ТБ в год.

Новинка называется WD Purple WD100PURZ, потребляет 6,2 Вт и 5 Вт, в режиме доступа к данным и «спокойном» соответственно, имеет расширенную кэш-память (256 МБ), поддерживает технологию AllFrame 4K. Внутри жесткого диска находится гелий, пластины вращаются со скоростью 5400 об/мин, используется интерфейс SATA 6 Гбит/с, ресурс составляет 300 000 циклов.

Работает HDD при температуре от 0 до 65 градусов. Стоимость составляет всего 400 долларов.

Источник
Western Digital
Теги
HDD WESTERN DIGITAL жесткие диски

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