NVIDIA Titan Xp показывает результаты в тестах

В сети появились результаты тестирования самой мощной видеокарты, NVIDIA Titan Xp.

Речь идет, как о штатной частоте, так и о разогнанном варианте. Ознакомиться с ними вы можете ниже, на изображениях.

Titan Xp, напомним, позиционируется производителем как самая мощная в мире видеокарта с производительностью в 12 Терафлопс. Она базируется на архитектуре NVIDIA Pascal, оснащается графическим процессором GP102 с 3840 ядрами CUDA и базовой частотой 1582 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5X с 384-битной шиной, быстродействием 11,4 Гбит/с и пропускной способностью 547,7 ГБ/с. Энергопотребление достигает 250 Вт. Видеовыходы включают DisplayPort 1.43 и HDMI 2.0b.

Titan Xp будет продаваться только через официальный сайт GeForce.com. Цена в США составляет 1200 долларов США, в России — 88 900 рублей.







































