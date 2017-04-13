Суперкомпьютер для ИИ NVIDIA DGX-1 вышел в России

NVIDIA и дистрибьюторская компания OCS Distribution сообщили о выпуске в России системы искусственного интеллекта NVIDIA DGX-1. Она разработана для глубокого обучения и GPU-ускоренного анализа данных в области искусственного интеллекта.





По словам производителя, NVIDIA DGX-1 сравнима по производительности с 250 серверами x86 архитектуры. Система построена на графических ускорителях Tesla P100, соединение между которыми обеспечивает интерфейс NVIDIA NVLink, способный увеличить скорость обмена данными между GPU до 12 раз по сравнению с шиной PCI-E.

Комплекс программного обеспечения системы выключает NVIDIA DIGITS GPU Training System, NVIDIA Deep Learning SDK (CuDNN, NCCL), NVIDIA Docker для создания и обучения глубоких нейронных сетей. Помимо этого, система включает оптимизированные версии фреймворков глубокого обучения — Caffe, Theano, Torch и так далее.