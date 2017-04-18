AMD представила серию недорогих видеокарт Radeon RX 500

Компания AMD представила серию видеокарт среднего уровня Radeon RX 500. В нее вошли четыре модели — AMD Radeon RX 550, RX 560, RX 570 и RX 580.


Они базируются на "освеженных" вариантах GPU Polaris второго поколения, лежащих в основе серии Radeon RX 400. Улучшения включают 14-нанометровый производственный процесс FinFET, повышенные частоты, понижение энергопотребления и ряд новых программных возможностей.

Стоимость AMD Radeon RX 550 с частотой 1183 МГц и 2 ГБ памяти GDDR5 составляет менее 80 долларов, точнее $79 (5369 рублей в России), затем следует Radeon RX 560 с частотой 1175/1275 МГц и 2 ГБ памяти GDDR5 за $99 (цена в России пока не объявлена), потом RX 570 с частотой 1168/1266 МГц и 4 ГБ памяти GDDR5 за $169 (11299 рублей в России), RX 580 с частотой 1257/1340 МГц и 4 ГБ видеопамяти за $199 (13449 рублей в России) и RX 580 с 8 ГБ видеопамяти за $229 (15299 рублей в России).

Видеокарты Radeon RX 580 и 570 от партнеров-производителей можно приобрести в розничных сетях и в интернет-магазинах начиная с сегодняшнего дня. Появление Radeon RX 550 ожидается в продаже 20 апреля, а Radeon RX 560 — в начале мая.

Источник
AMD
Теги
видеокарта AMD

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