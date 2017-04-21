Второе поколение 10-нм техпроцесса Samsung FinFET готово к производству

В октябре прошлого года компания Samsung Electronics начала массовое производство первых однокристальных систем по 10-нанометровому техпроцессу FinFET, которые используются в Exynos 8895 и Qualcomm Snapdragon 835, лежащих в основе Galaxy S8. Теперь Samsung сообщила о следующем достижении — техпроцесс 10-нм FinFET второго поколения прошел необходимые сертификации и готов к производству.


Как отмечает разработчик, техпроцесс 10LPP (Low Power Plus) с улучшенной структурой 3D FinFET позволяет на 10% повысить производительность и на 15% снизить энергопотребление устройств по сравнению с первым поколением 10LPE (Low-Power Early).

Также Samsung обещает запустить новую линию по производству 10-нм процессоров нового поколения, запустив линии S3 завода в Корейском городе Хвасон (Hwaseong) в четвертом квартале года, Отметим, что по слухам ряд флагманов 2017 года был задержан именно из-за недостаточного объема производства Snapdragon 835, первые партии которого Samsung зарезервировала под свои нужды, проще говоря, обеспечила Galaxy S8 эксклюзив.

Источник
Samsung
Теги
смартфон планшет Samsung процессор FinFET

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