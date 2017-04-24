AMD представила Radeon Pro Duo с двумя чипами Polaris

Компания AMD представила новую видеокарту Radeon Pro Duo. По словам производителя, это первая в мире графическая карта с двумя GPU, предназначенная для профессионалов.


Ускоритель AMD Radeon Pro Duo оснащается двумя чипами Polaris 10, всего 72 вычислительных блока (4608 потоковых процессора), 32 ГБ видеопамяти GDDR5. В результате обеспечивается производительность до 11,45 ТФЛОПС с одинарной точностью. Максимальный показатель потребляемой мощности достигает 250 Ватт.


AMD Radeon Pro Duo способна обрабатывать изображение на четырех 4K-мониторах с частотой 60 Гц, один 8K-монитор с частотой 30 Гц через один кабель или один 8K-монитор с частотой 60 Гц через два кабеля. Продажи AMD Radeon Pro Duo планируется начать в конце мая по рекомендованной розничной цене 999 долларов США.

Комментарии

Из рубрикиЖелезо
Samsung и Qualcomm начали работу над процессором для Galaxy S9
Второе поколение 10-нм техпроцесса Samsung FinFET готово к производству
Что случилось 20 апреля 2017 года?

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 111
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 73
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 49
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 42
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 42