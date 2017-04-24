AMD представила Radeon Pro Duo с двумя чипами Polaris

Компания AMD представила новую видеокарту Radeon Pro Duo. По словам производителя, это первая в мире графическая карта с двумя GPU, предназначенная для профессионалов.





Ускоритель AMD Radeon Pro Duo оснащается двумя чипами Polaris 10, всего 72 вычислительных блока (4608 потоковых процессора), 32 ГБ видеопамяти GDDR5. В результате обеспечивается производительность до 11,45 ТФЛОПС с одинарной точностью. Максимальный показатель потребляемой мощности достигает 250 Ватт.





AMD Radeon Pro Duo способна обрабатывать изображение на четырех 4K-мониторах с частотой 60 Гц, один 8K-монитор с частотой 30 Гц через один кабель или один 8K-монитор с частотой 60 Гц через два кабеля. Продажи AMD Radeon Pro Duo планируется начать в конце мая по рекомендованной розничной цене 999 долларов США.