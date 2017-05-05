Qualcomm анонсирует еще две Snapdragon 63x модели вместе с 660

9 мая Qualcomm собирается анонсировать чипсет Snapdragon 660, который станет наследником Snapdragon 652. Предполагается, что 8-ядерный чип Snapdragon 660, производимый по 14 нм техпроцессу, работает вместе с графической системой Adreno 512 и поддерживает память LPDDR4X, X10 LTE и UFS 2.1.

Кроме того, два источника в Twitter утверждают, что производитель также покажет еще две модели.

Так, пользователь под ником @rquandt, предсказания которого в прошлом неоднократно сбывались, заявил, что Qualcomm порадует пользователей своими анонсами. Также отличился @mmddj_china, который намекнул на анонсы Snapdragon 630 и 635.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Qualcomm Snapdragon

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