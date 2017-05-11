NVIDIA представила архитектуру Volta и первый ускоритель не ее основе

На ежегодной конференция NVIDIA по GPU-технологиям в Сан-Хосе компания представила свою новую графическую архитектуру Volta. По словам производителя, Volta представляет собой самую мощную в мире GPU-архитектуру. Она призвана ускорить работы в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Кроме того, был представлен первый ускорить на базе Volta — Tesla V100, предназначенный для дата-центров.


Volta — это седьмое поколение графических архитектур NVIDIA. В ее основе лежат 21 млрд транзисторов, она сочетает ядра CUDA и новые ядра Volta Tensor в унифицированной архитектуре. По словам NVIDIA, пиковая производительность Volta в 5 раз выше архитектуры Pascal, текущего поколения графической архитектуры NVIDIA, и в 15 раз выше Maxwell, представленной два года назад.


Ускоритель Tesla V100 базируется на 12-нанометровом GPU GV100 с 5376 ядрами CUDA, 672 ядрами Tensor, 16 ГБ памяти HBM2, получил обновленный интерфейс NVLink 2.0 , обеспечивая вычислительную мощь в 15 ТФЛОПС.

Источник
NVIDIA
Теги
видеокарта NVIDIA GPU

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