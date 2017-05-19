AMD анонсировала флагманскую графическую карту Radeon Vega Frontier Edition

Компания AMD рассказала о своей видеокарте Radeon Vega Frontier Edition. Это очень мощное железо, созданное в первую очередь не для простых смертных, а для профессионалов. Предположительно ее будут использовать при создании игр, VR-приложений, визуализации. Конечно же, новинка подойдет и для развлечений, однако ее цена, кстати, пока еще не названная, вряд ли обрадует простых геймеров.

Vega Frontier Edition состоит из 64 вычислительных элементов, имеет 4096 потоковых процессоров, имеет производительность 13 ТФЛОПС (на 1 больше, чем Titan Xp от Nvidia). Карта оснащается 16 ГБ супербыстрой HBM2 памяти, работающей на скорости 480 ГБ/с.

Новинка будет продаваться в двух вариантах — голубом с воздушным охлаждением и золотом — с жидкостным. Поставки намечены на второй квартал 2017-го года.