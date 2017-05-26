NVIDIA представила графику GeForce MX150 для ноутбуков

Компания NVIDIA представила новую мобильную графику GeForce MX150 начального уровня. Она предназначена для использования в ноутбуках и приходит на смену GeForce 940MX на базе Maxwell.


Пока NVIDIA раскрыла минимум подробностей о новинке. GeForce MX150 базируется на архитектуре Pascal и использует память GDDR5. По словам производителя, она обеспечивает в три раза лучшую производительность на один ватт по сравнению с GeForce 940MX. Она позволит создавать более тонкие ноутбуки, которые работают быстрее и потребляют меньше энергии.

Также заявлено, что ноутбуки с GeForce MX150 окажутся в 4 раза быстрее стандартных ноутбуков с интегрированной графикой, обеспечивая доступ к популярным онлайн-играм с разрешением Full HD на скорости 60 кадров в секунду.

Поставки ноутбуков с GeForce MX150 от Acer, Asus, Clevo, HP и MSI должны начаться в июне 2017 года.

Источник
NVIDIA
Теги
ноутбук видеокарта NVIDIA

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших игровых видеокарт дешевле 10 000 рублей

23 января

CES 2016: Ультрабук Razer Blade Stealth позволяет использовать внешнюю видеокарту

7 января 2016

NVIDIA Quadro M5500 стала самой быстрой графикой для ноутбуков

4 апреля 2016

NVIDIA представила GeForce GTX 1060 3GB с пониженным количеством ядер CUDA

18 августа 2016

NVIDIA представила архитектуру Volta и первый ускоритель на ее основе

11 мая

NVIDIA представила графику GeForce GTX 10 на базе Pascal для ноутбуков

16 августа 2016
Из рубрикиЖелезо
Что случилось 25 мая 2017 года?
Intel сделает Thunderbolt 3 повсеместным
Росэлектроника показала первые компьютеры на базе процессора «Эльбрус 8С»

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 84
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 60
Как выглядела и менялась Windows от первых до последних версий: 30 лет эволюции 44
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 44