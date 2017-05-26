NVIDIA представила графику GeForce MX150 для ноутбуков

Компания NVIDIA представила новую мобильную графику GeForce MX150 начального уровня. Она предназначена для использования в ноутбуках и приходит на смену GeForce 940MX на базе Maxwell.





Пока NVIDIA раскрыла минимум подробностей о новинке. GeForce MX150 базируется на архитектуре Pascal и использует память GDDR5. По словам производителя, она обеспечивает в три раза лучшую производительность на один ватт по сравнению с GeForce 940MX. Она позволит создавать более тонкие ноутбуки, которые работают быстрее и потребляют меньше энергии.

Также заявлено, что ноутбуки с GeForce MX150 окажутся в 4 раза быстрее стандартных ноутбуков с интегрированной графикой, обеспечивая доступ к популярным онлайн-играм с разрешением Full HD на скорости 60 кадров в секунду.

Поставки ноутбуков с GeForce MX150 от Acer, Asus, Clevo, HP и MSI должны начаться в июне 2017 года.