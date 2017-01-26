Кто круче? Сравниваем игровые платформы AMD и Intel

Наконец-то в 2017 году пользователи получат сразу несколько современных игровых платформ. Наиболее «ожесточенное противостояние» намечается между AM4, поддерживающей процессоры AMD Ryzen, и LGA1151 для Intel Kaby Lake. Сравниваем их, выявляем лучшую геймерскую платформу 2017 года.

До выхода процессоров AMD Ryzen осталось совсем чуть-чуть времени. Ждем 8-ядерные чипы в продаже уже в феврале-марте. Это знаменательное событие и, возможно, главное в 2017-м году. Если все «пойдет по плану», то впервые за несколько лет между AMD и Intel возобновится конкуренция. С уверенностью скажем только одно: платформа AM4, какими бы чипы Ryzen не получились в итоге, уже выглядит как вполне функциональное и современное решение.

Процессоры Kaby Lake уже продаются. Перед нами улучшенная версия Skylake. Платформа LGA1151 пополнилась чипсетами B250/H270/Z270 Express. Подробно об этой логике написано здесь. Intel уже давно использует шину PCI Express 3.0. Матплаты поддерживают интерфейс M.2 (PCI Express x4 3.0, NVMe). Порты USB 3.1 реализованы через отдельные контроллеры. Всё это появится и в AM4.

Важное отличие. У Intel разгон К-процессоров возможен исключительно на топовых платах на базе логики Z170/Z270 Express. У AM4 — в том числе и на более дешевых материнках на чипсете B350. Старшая логика необходима в основном для сборки мощной игровой системы с двумя видеокартами. И в случае с AMD, и в случае с Intel массивы видеокарт CrossFire/SLI реализуются по схеме х8+х8.

«Красных» поддержит большинство производителей материнских плат, что отрадно. Конечно же, наибольшую популярность в нашей стране обретут изделия ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE. Несколько готовых решений уже представили на выставке CES 2017. Давайте сравним похожие решения для AMD Ryzen и Intel Kaby Lake соответственно.

Возьмем ASRock X370 Taichi. Это топовое решение для сокета AM4. Плата поддерживает SLI и CrossFire. Насчитывает пять слотов расширения. Доисторического PCI нет. Есть два интерфейса M.2. Один из них, судя по маркировке, оснащен четырьмя линиями PCI Express 3.0. Есть восемь коннекторов SATA 3.0, а также по паре внутренних разъемов USB 2.0 и USB 3.0.

Z270 Taichi несколько функциональнее. Из семи возможных для форм-фактора ATX слотов расширения используется только пять. Четыре из них — PCI Express x16. «Мать» получила три разъема Ultra M.2. То есть все слоты обеспечивают пропускную способность 32 Гбит/с. А еще шесть SATA 3.0 и два SATA Express (или четыре SATA 3.0).

Звук и сетевой контроллер у Taichi-плат одинаковые. У каждой по пять 4-пиновых коннекторов для подключения вентиляторов. С учетом того, что M.2-порты (особенно NVMe под PCI Express x4 3.0) пока слабо распространены, то обе платы подойдут для сборки мощного игрового ПК.

Первые AMD Ryzen не имеют встроенного видео. Поэтому некоторые AM4-платы обходятся без видеовыходов на I/O-панели.

Что-то похожее мы увидим, если сравним GA-AX370-Gaming5 с GA-Z270X-Gaming5. У платы для процессоров Intel больше M.2-коннекторов. В остальном материнки очень похожи.

Компонентная база устройств определяет их стоимость. Поэтому предположим, что GA-AX370-Gaming5 и GA-Z270X-Gaming5 будут стоить приблизительно одинаково.

Платы на чипсете B250 Express не поддерживают разгон. А вот Fatal1ty AB350 Gaming K4 — очень даже. Парадокс в том, что мы пока не знаем, как гонятся AMD Ryzen, но надеемся, что энтузиасты окажутся довольны.

Сравнивая Fatal1ty AB350 Gaming K4 с Fatal1ty B250 Gaming K4, мы видим, что плата для чипов Intel выглядит гораздо более брутально (в том числе за счет подсветки). У первой простенький звуковой чип. Коннекторов на I/O-панели — раз, два и обчёлся. У каждой материнки в наличии по два M.2 и по шесть SATA.

Краткий итог. Платформа LGA1151 совсем чуть-чуть, но функциональнее AM4. Преимущество мизерное. Поэтому выбор в пользу AMD или Intel зависит исключительно от производительности конкретных моделей процессоров.