Обзор видеокарты AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme edition 8G

NVIDIA GTX 1080 с недавних пор стала не самой производительной видеокартой в линейке, но все еще способна снискать популярность у расчетливых игроков. Единственное что в ней можно поправить силами специалистов – это поддать газку.

GeForce GTX 1080 относится к верхнему ценовому сегменту, но с недавно видеокарты сильно подешевели. Рекомендованная стоимость GTX 1080 снизилась с 650 до 499 долларов, что привлекло к ней повышенное внимание. Компания Gigabyte решила подсластить пилюлю и выпустила эксклюзивную видеокарту для игроков: с разгоном, усиленной системой питания и охлаждением — под новым брендом AORUS GeForce GTX 1080 Xtreme Edition.

Технические характеристики, конструкция, охлаждение





Компания Gigabyte известна широким ассортиментом компьютерных комплектующих, и версий GeForce GTX 1080 у нее тоже немало: простые и надежные GeForce GTX 1080 Founders Edition 8G, D5X 8G, G1 ROCK 8G; подготовленная для систем водяного охлаждения Xtreme Gaming WATERFORCE WB 8G или вовсе со встроенной СВО Xtreme Gaming WATERFORCE 8G; Есть и разогнанные Turbo OC 8G, Xtreme Gaming 8G. Но обособленно смотрится новый бренд AORUS, вобравшая в себе самые передовые наработки по разгону и охлаждению.

Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080

xtreme edition 8G NVIDIA GeForce GTX 1080

Founders Edition Количество CUDA-ядер 2560 2560 Количество текстурных блоков 160 160 Количество ROP 64 64 Частота ядра 1784 (1936) МГц — OC mode 1607 (1734) МГц 1759 (1898) МГц — Gaming mode Память 2600 (10400) МГц — OC mode 2500 (10000) МГц 2550 (10206) МГц — Gaming mode Тип памяти GDDR5X, 8 ГБ GDDR5X, 8 ГБ Интерфейс памяти 256 бит 256 бит Уровень TDP 230 Вт — Gaming mode

250 Вт — OC mode 180 Вт Питание 8+8 пин 8 пин Цена в России (США) Н/Д рекомендованная — $499

Новинка оснащена фирменной системой охлаждения WindForce Stack 3X. Она включает в себя три размещённых внахлёст вентилятора диаметром по 100 мм каждый. В основании использовано шесть медных тепловых трубок, проходящих через центр и распределяющие нагрев равномерно по всей площади. Радиатор контактирует не только с GPU, но и системой питания, так как это очень важный момент при условии серьезного разгона. Тыльная пластина новинки получила медную вставку за кристаллом GPU, которая улучшает отвод тепла.





Вентиляторы работают по двум сценариям. Первый подразумевает постоянное вращение, даже с отсутствующей нагрузкой. Хорошо, что этот режим опциональный. По-умолчанию включен пассивный (когда отключаются вентиляторы, загорается надпись «Fan stop»), при его работе вентиляторы разделяются на 2 группы: центральная «вертушка» включается лишь изредка, в играх к ней подключаются остальные, скорость вращения групп регулируется раздельно.





Конечно же, не забыли и о RGB-подсветке. Светодиоды пронизывают плату и спереди, и сзади. Настроить интенсивность свечения и выбрать оптимальный цвет подсветки и тип можно в небольшой утилите под названием GRAPHICS ENGINE.

Gigabyte специально для бренда AORUS разработала небольшую программу весом всего 10 МБ. В ней выбираются режимы работы (OC, Gaming, Silent, User mode), настраивается подсветка, причем отображать можно не только температуру GPU, но и его загрузку, а также скорость вращения вентиляторов! А в последней вкладке пользователя предоставляют шанс попробовать свои силы в разгоне…

Габариты AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition поистине исполинские: высота 130 мм, длинна 290 мм, при этом занимает она аж три слота расширения. Размеры объясняются просто: попробуйте уместить крупный радиатор и поставить на печатную плату 12+2 фазы питания. Из-за этого видеокарта и получилась крупной. Питание кстати подается по двум 8-контактным разъемам.

Несомненно, стоит отметить 4-летнюю гарантию от производителя, что не так часто встречается у компаний. С другой стороны, Gigabyte не зря входит в тройку лидеров и умеет привлечь покупателя своими обязательствами.

Тестирование в играх





Тестовый стенд:

Процессор : Intel Core i7-7700K @4,5 ГГц

Процессорный кулер: СВО

Материнская плата: ASUS MAXIMUS IX FORMULA

Накопитель: SSD SAMSUNG 240 ГБ

Оперативная память: DDR4-3333 МГц, 2x 4 ГБ

Блок питания: Corsair A X1500i, 1500 Вт

Операционная система: Windows 10 х64

Драйвер: 378.78

Перед тем, как измерить производительность видеокарты в играх, стоит рассказать о ее быстродействии в целом. Большинство графических плат с архитектурой Pascal работают в определенном диапазоне частот. Он в свою очередь зависит от записанного в BIOS максимального энергопотребления. Именно эта цифра фигурирует в спецификациях NVIDIA к референсным видеокартам. Для GTX 1080 средняя цифра должна составлять 180 Вт. В пике видеокарта обычно потребляет несколько больше электроэнергии. Нереференсные видеокарты, а к таковым относится Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition имеют больший запас прочности по питанию и охлаждению. Поэтому производители смещают лимит в сторону увеличения. С этого параметра мы и начнем.

Энергопотребление





Референсная видеокарта от NVIDIA в среднем потребляет 170 Вт (+-10 Вт). AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition в режиме Gaming потребует от блока питания по двум кабелям в среднем 230 Вт, а в OC Mode ~250 Вт. Вроде бы по всем показателя видеокарта проигрывает референсной от NVIDIA, но не торопитесь делать выводы. К возросшему уровню энергопотребления она полностью готова. Даже больше: именно для этого она и разрабатывалась.

Частота GPU и памяти





Пока NVIDIA GTX 1080 плетется со своими средними частотами (GPU/память) в 1700/1250 МГц, AORUS демонстрирует совершенно немыслимые результаты – 2000/1300 МГц (Gaming mode), и 2015/1350 МГц (OC Mode). Конечно, столь высокий «буст» моментально отражается в играх в виде дополнительной производительности, которой так не хватает в 4К разрешении.

Температуры





И при этом видеокарта AORUS всегда будет ощутимо прохладней референсного варианта из-за массивной и эффективной системы охлаждения.

Обороты вентиляторов





Может, результат, показанный видеокартой, объясняется повышенной шумностью? Не угадали, и здесь AORUS выглядит убедительнее: максимальные 1700 об/мин против 2200 об/мин у GTX 1080.

Модель: Ср. 1920 к/с Ср. 2560 к/с Ср. 3840 к/с NVIDIA GTX 1080 136,4 95,1 53,3 AORUS GTX 1080 OC Mode 142,5 101,1 55,6

В играх с разрешением от 1920 до 4К и максимальным либо ультра-качеством превосходство AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition неоспоримо. Из коробки без специальных навыков видеокарта выдает на 4…6% больше кадров в секунду, чем NVIDIA GTX 1080. К тому же остается место для разгона. С ним частота GPU вплотную приблизилась к 2100 МГц, а память разогналась до 1450 МГц.

Список игр: Battlefront, Battlefield 4, BattleField 1, Total War: WARHAMMER, Deus Ex: Mankind Divided, Rise of the Tomb Raider, Tom Clancy's The Division, Grand Theft Auto V, HITMAN, Fallout 4, Ведьмак 3.

В заключение





AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition словно магазин с патронами для игромана. Распаковал, поставил и забыл. Захотелось освежить дизайн внутреннего убранства в корпусе – пожалуйста, меняй подсветку и режимы, как хочешь. Не хочется вникать в тонкости разгона, да и не надо, за тебя уже все сделано специалистами: установлена производительная система охлаждения, усилена силовая часть. Хочется чего- то новенького, например, VR? И с этим нет проблем, AORUS GeForce GTX 1080 xtreme edition располагает парой внутренних видеовыходов HDMI 2.0. Так, если подключить очки виртуальной реальности, внешние видеовыходы остаются свободными.