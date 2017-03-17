Чем заменить винчестер: 5 недорогих вместительных SSD

Винчестеры в компьютерах — это прошлый век. Твердотельные накопители (SSD) лучше почти во всём, кроме цены. Мы нашли несколько доступных и вместительных моделей для тех, кто не готов ради скорости жертвовать доступным объёмом на диске.

Hynix SL301

Hynix, может, и не самая известная обывателю компания, но в тоже время — серьёзный производитель микрочипов, способный в этом отношении посоревноваться с Samsung.

Об этом говорит и то, что в своих SSD компания использует память собственного производства, а не покупает её у кого-то еще. Правда, неизвестно, какой в Hynix SL301 используется контроллер. Но зато за целых полтерабайта придётся отдать всего 10 тысяч рублей. Конечно, накопитель не бьёт рекорды скорости, но для SATA 3.0 работает очень прилично. Скорость последовательного чтения и записи достигает 540 МБ/с и 470 МБ/с соответственно, а количество операций в секунду при чтении/записи — 95 тысяч и 85 тысяч. Паранойю о времени наработки на отказ должна успокоить трёхлетняя гарантия.



Hynix SL301

Samsung 850 Pro

Те, кому трёх лет гарантии покажется мало, могут присмотреться к Samsung 850 Pro. Он не только ёмкий (512 ГБ) и весьма быстрый, но и имеет 10-летнюю гарантию. Скорости последовательного чтения и записи доходят до 550/520 МБ/с соответственно, а IOPS во время работы со случайными данными — до 100 тысяч операций в секунду. Правда, стоит такое удовольствие уже побольше — 21 тысячу рублей.



Samsung 850 Pro

SanDisk Extreme Pro

Компания SanDisk больше всего известна всевозможными картами памяти, но в ассортименте присутствуют и SSD. Теперь она уже является частью Western Digital, однако её курс не изменился, и под этой торговой маркой всё еще можно увидеть и быстрые твердотельные накопители.

Что касается накопителя SanDisk Extreme Pro, то он очень сильно напоминает по заявленным характеристикам упомянутый выше Samsung 850 Pro: те же скорости чтения изаписи и то же количество операций в секунду. И даже гарантия тоже на внушительные 10 лет. Объём этого SSD составляет 480 ГБ, но цена находится у отметки 20 000 рублей.

Отдельно стоит упомянуть фирменную технологию nCache Pro, которая кэширует наиболее часто используемые данные, используя одновременно и DDR-память, и MLC-ячейки.



SanDisk Extreme Pro

SanDisk Ultra II

В случае, если вам хочется очень большой SSD, но по более привлекательной цене, то ваш выбор — SanDisk Ultra II. За те же 20 тысяч рублей вы получаете накопитель почти на целый терабайт, а именно на 960 ГБ.

Производительность у этой модели тоже приличная: 99/83 тысяч операций в секунду во время чтения/записи, а скорость последовательного чтения и записи не ниже 500 МБ/с. Но зато гарантия на SanDisk Ultra II уже не 10 лет, а только три года.



SanDisk Ultra II

Toshiba Q300

Снова возвращаемся к половине терабайта. И тут прекрасный тандем скорости и производительности можно найти у компании Toshiba и её модели Q300. Память Toshiba Q300 основана на ячейках TLC NAND, а контроллером выбрали Phison S10. По большому счёту, это связка не имеет каких-то заметных недостатков и одновременно с тем достаточно недорогая. Благодаря этому Toshiba Q300 на 480 ГБ стоит всего приблизительно 9000 рублей.

Что касается производительности, то тут всё вполне неплохо. Количество операций в секунду могло быть и побольше, но 87/83 тысячи IOPS в режиме случайного чтения/записи — тоже весьма хороший результат. Скорости чтения и записи последовательных данных находятся на отметке 550/530 МБ/с соответственно.



Toshiba Q300

Заглавное фото — Yutaka Tsutano