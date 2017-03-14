Обзор видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Ferra.ru, 

Оспаривать популярность GeForce GTX 1060 бессмысленно. Видеокарта заманивает потенциальных покупателей соотношением «цена/производительность». Безупречно хороша в разрешении Full HD. С приличным запасом прочности. Тихая и холодная. Есть мнение, что Xtreme Gaming 6G от Gigabyte — это лучшая версия GeForce GTX 1060, которую можно найти в российской рознице.

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GeForce GTX 1060 относится к среднему ценовому сегменту — middle-end. Xtreme-версии топов — GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 — от Gigabyte выглядят вполне логично. Люди любят самые быстрые машины, самые комфортабельные отели и все в таком роде. Одну такую «штучку» мы уже тестировали, и она нам понравилась. И все же тайваньцы решили выпустить экстрим-версию GeForce GTX 1060.

Технические характеристики, конструкция, охлаждение

Версий GeForce GTX 1060 у Gigabyte много. Xtreme Gaming 6G, повторимся, — самая крутая. Конструкцию адаптера разберем далее, а вот частоты указаны в таблице ниже. Как видите, кастом Gigabyte заметно быстрее референса: у него разогнаны и чип, и память. OC Mode активируется при помощи программы XTREME ENGINE— в обзоре GeForce GTX 1070 G1 Gaming мы уже писали о ней.

 

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G (GV-N1060XTREME-6GD)

NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition

Количество CUDA-ядер

1280

1280

Количество текстурных блоков

80

80

Количество ROP

48

48

Кэш второго уровня

1,5 МБ

1,5 МБ

Частота ядра

1645 (1873) МГц — OC mode

1620 (1847) МГц — Gaming mode

1506 (1708) МГц

Память

2079 (8316) МГц — OC mode

2041 (8164) МГц — Gaming mode

GDDR5, 6 ГБ

2000 (8000) МГц

GDDR5, 6 ГБ

Интерфейс памяти

192 бит

192 бит

Уровень TDP

120 Вт

120 Вт

Питание

8 пин

6 пин

Цена в России (США)

~21 000 руб. ($300)

Не продается ($300)

Как известно, эталонная версия GeForce GTX 1060 продается только в онлайн-магазине NVIDIA и стоит 300 долларов. Xtreme Gaming 6G стоит примерно столько же, но по всем статьям обходит референс.

Важный «технический» параметр: на Xtreme Gaming 6G дается четыре года гарантии. Для этого, правда, необходимо зарегистрировать продукт на сайте XTREME GAMING.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G в сравнении с референсной GeForce GTX 1060

Карта габаритная: оказалась достаточно высокой (137 мм) и длинной (281 мм). При этом занимает три слота расширения. То есть видеокарта не подойдет для формата корпуса mini-ITX.

Система охлаждения получила два 100-мм вентилятора, которые вращаются в разные стороны. Старшие модели, как известно, имеют три крыльчатки. Применен занимательный лайфхак: средний вентилятор утоплен относительно остальных. Сами «карлсоны» имеют по 11 фигурных лопастей. Засечки и необычная форма, по заявлению производителя, на 23% увеличивают воздушный поток.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Вернемся к Xtreme Gaming 6G. «Крест животворящий» подсвечивается, как и надписи XTREME GAMING и Fan Stop. 16,7 млн цветов и несколько режимов работы настраиваются в упомянутой ранее утилите XTREME ENGINE. И с ее же помощью адаптер разгоняется вручную. Подсистема питания усилена, применен 8-пиновый коннектор. Порт, к слову, имеет светодиодный индикатор, сигнализирующий о надежном подключении кабеля блока питания.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G в сравнении с референсной GeForce GTX 1060

Оборотная сторона видеокарты оснащена металлическим бекплейтом.

Оборотная сторона Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

А вот и «фишечки» подъехали. I/O-панель акселератора ничем особенным не располагает. У референсной GeForce GTX 1060 тот же набор видеовыходов. Но сзади Xtreme Gaming 6G распаяны еще два HDMI — для того, чтобы вывести на переднюю панель корпуса все необходимые интерфейсы для подключения шлема виртуальной реальности. Производительности «тысяча шестидесятой» достаточно для подобного рода развлечений.

Видеовыходы Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G Видеовыходы Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Система охлаждения внушительная и вызывает доверие. В отличие от одного конкурента, кулер Xtreme Gaming 6G использует большую медную подошву, которая соприкасается с процессором и чипами памяти. Через нее проходят четыре медные теплотрубки. Охлаждается и подсистема питания. Дополнительно используются прокладки. Композитные медные трубки за счет теплопереноса и способности забирать тепло из зоны прямого контакта, по данным Gigabyte, увеличивают эффективность охлаждения на 29%. Еще на 4% улучшают работу кулера ребра радиатора, расположенные под углом. Они не только увеличивают поверхность контакта воздуха с металлом, но и снижают уровень шума.

Чип, как мы уже выяснили, прилично разогнан. Еще одной отличительной чертой Xtreme Gaming 6G являются микросхемы GDDR5 производства компании Samsung. Подсистема питания насчитывает семь фаз: шесть — для GPU, еще одна — для памяти. Питание управляется цифровым контроллером uP9511P. Мониторинг параметров видеокарты осуществляется микросхемой Holtek HT32F52241 на базе ARM Cortex-M0.

Качество печатной платы — отменное. Плата защищена влагостойким покрытием, оно же помогает «бороться» с пылью и даже ударами по текстолиту. Отметим, что производство Xtreme Gaming 6G полностью автоматическое. Влияние человеческого фактора при создании устройства сведено к минимуму.

Система охлаждения Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Вентиляторы у видеокарты вращаются только после преодоления 40-градусного порога температуры GPU. Сначала светится надпись Fan Stop, а далее, под нагрузкой, крыльчатка набирает обороты. Старт плавный, неслышный. Мониторинг показателей фиксировался в третьем «Ведьмаке». Максимальная температура процессора — 62 градуса. При этом вентиляторы раскрутились примерно до 1280 об/мин — это 49% от максимальной частоты. Карта очень тихая, под нагрузкой тише фонового шума в редакции, то есть ниже 36 дБ на расстоянии одного метра. И уж точно Xtreme Gaming 6G будет одним из самых тихих компонентов системы. Референс, напомним, греется до 76 градусов по чипу и шумит до 39,5 дБ.

Мониторинг показателей Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Тестирование в играх и разгон

Тестовый стенд:

  • Процессор: Intel Core i7-4790K @4,5 ГГц
  • Процессорный кулер: Corsair H75
  • Материнская плата: MSI Z97 MPOWER
  • Накопитель: SSD Patriot Blast 480 ГБ
  • Оперативная память: DDR3-2133, 2x 8 ГБ
  • Блок питания: Corsair HX850i, 850 Вт
  • Операционная система: Windows 10 х64
  • Драйвер: 376.09

Мы уже проводили подробное тестирование GeForce GTX 1060. Видеокарта отлично справляется с абсолютным большинством современных игр в разрешении Full HD. Логично, что Xtreme Gaming 6G будет несколько быстрее референса за счет заводского разгона.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G в сравнении с референсной GeForce GTX 1060

Кастом Gigabyte уже из коробки работает на частоте 2000+ МГц по чипу. Большого разброса мегагерцев не наблюдается. В этом заслуга в том числе и качественной подсистемы питания с цифровым управлением (у референса ведь всего три фазы). Понятно, что инженеры компании выжали почти максимум из GPU. По другим тестам Pascal-видеокарт мы убедились, что 16-нм процессоры гонятся приблизительно одинаково. Но накинуть дополнительной частоты все же удалось. Еще 104 МГц, если быть точным. Лимит мощности подняли на 12%. Отлично клокнулась память — до 2411 (9644) МГц.

 

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition

Реальная частота ядра/памяти под нагрузкой

2000-2025/2040 МГц

1823-1886/2000 МГц

Реальная частота ядра/памяти под нагрузкой в разгоне

2114-2126/2411 МГц

2012-2088/2259 МГц

Такой разгон прибавил 9,3% в «Ведьмаке» в разрешении Full HD и 7,5% в WQHD. Хороший буст все же.

Результаты тестирования Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

В заключение

Xtreme Gaming 6G — это одна из самых быстрых версий GeForce GTX 1060, которая продается в нашей стране. Видеокарта уже разогнана на фабрике. Дополнительный оверклок своими силами — это, по сути, хобби. При этом ускоритель холодный и практически бесшумный. Недостаток у кастома Gigabyte всего один: карта занимает три слота расширения материнской платы. В 99 случаях из 100 это некритичная потеря. Остается только узнать, готовы ли переплатить за высокое качество сборки и 4-летнюю гарантию.

Автор
Ferra.ru
Теги
NVIDIA Gigabyte NVIDIA Pascal NVIDIA GeForce GTX 1060

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