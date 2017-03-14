Обзор видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G

Оспаривать популярность GeForce GTX 1060 бессмысленно. Видеокарта заманивает потенциальных покупателей соотношением «цена/производительность». Безупречно хороша в разрешении Full HD. С приличным запасом прочности. Тихая и холодная. Есть мнение, что Xtreme Gaming 6G от Gigabyte — это лучшая версия GeForce GTX 1060, которую можно найти в российской рознице.

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GeForce GTX 1060 относится к среднему ценовому сегменту — middle-end. Xtreme-версии топов — GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1080 — от Gigabyte выглядят вполне логично. Люди любят самые быстрые машины, самые комфортабельные отели и все в таком роде. Одну такую «штучку» мы уже тестировали, и она нам понравилась. И все же тайваньцы решили выпустить экстрим-версию GeForce GTX 1060.

Технические характеристики, конструкция, охлаждение

Версий GeForce GTX 1060 у Gigabyte много. Xtreme Gaming 6G, повторимся, — самая крутая. Конструкцию адаптера разберем далее, а вот частоты указаны в таблице ниже. Как видите, кастом Gigabyte заметно быстрее референса: у него разогнаны и чип, и память. OC Mode активируется при помощи программы XTREME ENGINE— в обзоре GeForce GTX 1070 G1 Gaming мы уже писали о ней.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G (GV-N1060XTREME-6GD) NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition Количество CUDA-ядер 1280 1280 Количество текстурных блоков 80 80 Количество ROP 48 48 Кэш второго уровня 1,5 МБ 1,5 МБ Частота ядра 1645 (1873) МГц — OC mode 1620 (1847) МГц — Gaming mode 1506 (1708) МГц Память 2079 (8316) МГц — OC mode 2041 (8164) МГц — Gaming mode GDDR5, 6 ГБ 2000 (8000) МГц GDDR5, 6 ГБ Интерфейс памяти 192 бит 192 бит Уровень TDP 120 Вт 120 Вт Питание 8 пин 6 пин Цена в России (США) ~21 000 руб. ($300) Не продается ($300)

Как известно, эталонная версия GeForce GTX 1060 продается только в онлайн-магазине NVIDIA и стоит 300 долларов. Xtreme Gaming 6G стоит примерно столько же, но по всем статьям обходит референс.

Важный «технический» параметр: на Xtreme Gaming 6G дается четыре года гарантии. Для этого, правда, необходимо зарегистрировать продукт на сайте XTREME GAMING.

Карта габаритная: оказалась достаточно высокой (137 мм) и длинной (281 мм). При этом занимает три слота расширения. То есть видеокарта не подойдет для формата корпуса mini-ITX.

Система охлаждения получила два 100-мм вентилятора, которые вращаются в разные стороны. Старшие модели, как известно, имеют три крыльчатки. Применен занимательный лайфхак: средний вентилятор утоплен относительно остальных. Сами «карлсоны» имеют по 11 фигурных лопастей. Засечки и необычная форма, по заявлению производителя, на 23% увеличивают воздушный поток.

Вернемся к Xtreme Gaming 6G. «Крест животворящий» подсвечивается, как и надписи XTREME GAMING и Fan Stop. 16,7 млн цветов и несколько режимов работы настраиваются в упомянутой ранее утилите XTREME ENGINE. И с ее же помощью адаптер разгоняется вручную. Подсистема питания усилена, применен 8-пиновый коннектор. Порт, к слову, имеет светодиодный индикатор, сигнализирующий о надежном подключении кабеля блока питания.

Оборотная сторона видеокарты оснащена металлическим бекплейтом.

А вот и «фишечки» подъехали. I/O-панель акселератора ничем особенным не располагает. У референсной GeForce GTX 1060 тот же набор видеовыходов. Но сзади Xtreme Gaming 6G распаяны еще два HDMI — для того, чтобы вывести на переднюю панель корпуса все необходимые интерфейсы для подключения шлема виртуальной реальности. Производительности «тысяча шестидесятой» достаточно для подобного рода развлечений.

Система охлаждения внушительная и вызывает доверие. В отличие от одного конкурента, кулер Xtreme Gaming 6G использует большую медную подошву, которая соприкасается с процессором и чипами памяти. Через нее проходят четыре медные теплотрубки. Охлаждается и подсистема питания. Дополнительно используются прокладки. Композитные медные трубки за счет теплопереноса и способности забирать тепло из зоны прямого контакта, по данным Gigabyte, увеличивают эффективность охлаждения на 29%. Еще на 4% улучшают работу кулера ребра радиатора, расположенные под углом. Они не только увеличивают поверхность контакта воздуха с металлом, но и снижают уровень шума.

Чип, как мы уже выяснили, прилично разогнан. Еще одной отличительной чертой Xtreme Gaming 6G являются микросхемы GDDR5 производства компании Samsung. Подсистема питания насчитывает семь фаз: шесть — для GPU, еще одна — для памяти. Питание управляется цифровым контроллером uP9511P. Мониторинг параметров видеокарты осуществляется микросхемой Holtek HT32F52241 на базе ARM Cortex-M0.

Качество печатной платы — отменное. Плата защищена влагостойким покрытием, оно же помогает «бороться» с пылью и даже ударами по текстолиту. Отметим, что производство Xtreme Gaming 6G полностью автоматическое. Влияние человеческого фактора при создании устройства сведено к минимуму.

Вентиляторы у видеокарты вращаются только после преодоления 40-градусного порога температуры GPU. Сначала светится надпись Fan Stop, а далее, под нагрузкой, крыльчатка набирает обороты. Старт плавный, неслышный. Мониторинг показателей фиксировался в третьем «Ведьмаке». Максимальная температура процессора — 62 градуса. При этом вентиляторы раскрутились примерно до 1280 об/мин — это 49% от максимальной частоты. Карта очень тихая, под нагрузкой тише фонового шума в редакции, то есть ниже 36 дБ на расстоянии одного метра. И уж точно Xtreme Gaming 6G будет одним из самых тихих компонентов системы. Референс, напомним, греется до 76 градусов по чипу и шумит до 39,5 дБ.

Тестирование в играх и разгон

Тестовый стенд:

Процессор : Intel Core i7-4790K @4,5 ГГц

Процессорный кулер: Corsair H75

Материнская плата: MSI Z97 MPOWER

Накопитель: SSD Patriot Blast 480 ГБ

Оперативная память: DDR3-2133, 2x 8 ГБ

Блок питания: Corsair HX850i, 850 Вт

Операционная система: Windows 10 х64

Драйвер: 376.09

Мы уже проводили подробное тестирование GeForce GTX 1060. Видеокарта отлично справляется с абсолютным большинством современных игр в разрешении Full HD. Логично, что Xtreme Gaming 6G будет несколько быстрее референса за счет заводского разгона.

Кастом Gigabyte уже из коробки работает на частоте 2000+ МГц по чипу. Большого разброса мегагерцев не наблюдается. В этом заслуга в том числе и качественной подсистемы питания с цифровым управлением (у референса ведь всего три фазы). Понятно, что инженеры компании выжали почти максимум из GPU. По другим тестам Pascal-видеокарт мы убедились, что 16-нм процессоры гонятся приблизительно одинаково. Но накинуть дополнительной частоты все же удалось. Еще 104 МГц, если быть точным. Лимит мощности подняли на 12%. Отлично клокнулась память — до 2411 (9644) МГц.

Gigabyte GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G NVIDIA GeForce GTX 1060 Founders Edition Реальная частота ядра/памяти под нагрузкой 2000-2025/2040 МГц 1823-1886/2000 МГц Реальная частота ядра/памяти под нагрузкой в разгоне 2114-2126/2411 МГц 2012-2088/2259 МГц

Такой разгон прибавил 9,3% в «Ведьмаке» в разрешении Full HD и 7,5% в WQHD. Хороший буст все же.

В заключение

Xtreme Gaming 6G — это одна из самых быстрых версий GeForce GTX 1060, которая продается в нашей стране. Видеокарта уже разогнана на фабрике. Дополнительный оверклок своими силами — это, по сути, хобби. При этом ускоритель холодный и практически бесшумный. Недостаток у кастома Gigabyte всего один: карта занимает три слота расширения материнской платы. В 99 случаях из 100 это некритичная потеря. Остается только узнать, готовы ли переплатить за высокое качество сборки и 4-летнюю гарантию.