Изучаем чипсеты для процессоров Intel Kaby Lake. Обзор матплат ASUS PRIME Z270-A и ASUS STRIX Z270E GAMING

Вместе с настольными процессорами Core седьмого поколения Intel представила новые чипсеты 200-серии. При этом смены платформы не произошло. Знакомимся с качественными «рабочими лошадками» от ASUS, а заодно выясняем необходимость покупки именно этих плат.

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Начну с самого главного: процессоры Kaby Lake (обзор трех моделей) полностью совместимы с материнскими платами, построенными на чипсетах 100-серии. Это H110/B150/H170/Z170 Express. Требуется выполнить лишь одно действие — обновить BIOS до актуальной версии. Всем желающим проапгрейдить систему до Core седьмого поколения (например, чтобы сменить свой Core i3 на Core i7) нет необходимости покупать новую плату.

Intel выпустила сразу восемь наборов логики для построения домашних и корпоративных систем. Первый же вопрос: зачем? Ведь (согласно концепции «тик-так-так») перехода на новую платформу не произошло. Подобное мы наблюдали в 2014 году, когда процессорный гигант выпустил процессоры Haswell Refresh. Так что логика в действиях чипмейкера прослеживается.

Производители же материнских плат только довольны. Kaby Lake — это пусть и нерешительный, но стимул к обновлению компьютера. Энтузиастов и остальных сочувствующих интересуют в первую очередь материнки на базе чипсетов B250 Express, H270 Express и Z270 Express. Рассмотрим функциональность этих решений более подробно.

Возможности новых чипсетов

Очевидно, что платформа LGA1151 будет актуальна не только весь 2017 год, но и 2018-й тоже. Вышли чипы Kaby Lake, которым название Skylake Refresh подходит больше. Далее эту же самую архитектуру Intel переведет, как я люблю говорить, на новые «рельсы», задействуя тем самым 10-нм техпроцесс. Так вот, памятуя о настольных процессорах Haswell Refresh и Broadwell, есть мнение, что Coffee Lake/Cannonlake будут поддерживаться только платами на базе чипсетов 200-й серии.

Если концепция Intel не изменится, то 10-нанометровые процессоры Cannonlake/Coffee Lake тоже будут совместимы с платформой LGA1151

Повторюсь, большинство пользователей интересуют три чипсета. Подробно функциональность логики Z270 Express, H270 Express и B250 Express расписана в таблице.

Z270 Express H270 Express B250 Express Конфигурация шины PCI Express 3.0 процессора 1x 16 2x 8 1x 8 + 2x 4 1x 16 1x 16 Количество линий PCI Express 3.0 чипсета 24 20 12 Количество выходов на монитор 3 3 3 Количество портов M.2 (PCI Express x4 3.0) 3 2 1 Число каналов памяти 2 2 2 Количество портов SATA 3.0 6 6 6 Количество портов USB (3.0) 14 (10) 14 (8) 12 (6) Поддержка RAID 0/1/5/10 Есть Есть Нет Поддержка разгона Есть Нет Нет Поддержка Intel Smart Response Technology Есть Есть Нет

Вы просите новшеств? Их есть у Intel. Самое главное — использование дополнительных линий PCI Express 3.0. Для сравнения: у Z170 Express, H170 Express и B150 Express 20, 16 и 8 полос соответственно. Подробно о чипсетах 100-серии я писал в этой статье. Intel называет такое увеличение линий PCI Express оптимизацией под память Optane (памятка), которая все никак не появится в продаже.

По-нашему это звучит следующим образом: теперь даже в самых дешевых платах на базе чипсета B250 Express будет порт M.2 (PCI Express x4 3.0). В крутых геймерских материнках — два, а то и три

Количество остальных элементов, если продолжить сравнивать сотую серию с двухсотой, не изменилось. Вот и все «новшества». Про разгон мы еще поговорим, но он доступен только с Z270-решениями. Платы на B250-чипсете относятся к корпоративному классу из-за наличия поддержки комплекса Intel Small Business Advantage. Это не помешает и ASUS, и ASRock, и GIGABYTE, и MSI выпустить целую россыпь «геймерских» устройств на базе этой логики.

Для офисных машин и рабочих станций выпустят решения на основе логики Q270 Express и Q250 Express. Тайваньцы умудряются даже с такими чипами «наклепать» игровых плат. Тот же Q270 Express по функциональности ничем не отличается от Z270 Express. Нет разгона, но есть поддержка таких технологий, как Intel Standard Manageability и Intel Active Management Technology 11.6.

Что имеем в итоге? Чипсеты 200-й серии — это самые функциональные решения на сегодняшний день. Но давайте говорить честно: отличий, скажем, Z270 Express от Z170 Express минимум. Очереди за Intel Optane (как и самих накопителей) я не вижу. К тому же учтем тот факт, что склады магазинов забиты нераспроданной продукцией. Поэтому новинки первое время уж точно будут стоить дороже «старья».

AMD уже рассекретила особенности логики X370/B350 для платформы AM4. Посмотрим, что партнеры «красных» предложат как в бюджетном, так и в топовом сегментах. Но уже сейчас очевидно, что в 2017 году все разработчики центральных процессоров будут использовать современные наработки: USB 3.1, PCI Express 3.0, NVM Express. «Вечно пьяные, вечно молодые» AM3+ и FM2 заметно устарели. Им пора на покой завоевывать барахолки.

ASUS PRIME Z270-A и ASUS STRIX Z270E GAMING

Платы PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING — настоящие середнячки. В хорошем смысле этого слова. Потому что в продаже будут и более дешевые решения на чипсете Z270 Express, и более дорогие. Заметно более дорогие. Беглое изучение технических характеристик наводит на одну мысль: перед нами близнецы. Единственное заметное отличие — наличие у STRIX Z270E GAMING беспроводного модуля с Wi-Fi и Bluetooth. Но не все так однозначно.

Постоянные читатели рубрики «Компьютер месяца» знают, что в сборки стоимостью 100 000 рублей и 150 000 рублей я устанавливаю платы схожего уровня. Так как они обладают всеми необходимыми функциями, включая возможность разгона процессора и памяти.

ASUS PRIME Z270-A ASUS STRIX Z270E GAMING Чипсет Z270 Express Z270 Express Сокет LGA1151 LGA1151 Память 4x DIMM, DDR4-2133-3866, до 64 ГБ 4x DIMM, DDR4-2133-3866, до 64 ГБ Дисковая подсистема 6x SATA 3.0 2x M.2 (PCI Express x4 3.0) 6x SATA 3.0 2x M.2 (PCI Express x4 3.0) Слоты расширения 3x PCI Express x16 4x PCI Express x1 3x PCI Express x16 4x PCI Express x1 Сеть Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с Intel I219V, 10/100/1000 Мбит/с Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1 Звук Crystal Sound 3 (Realtek ALC1220) ROG SupremeFX (Realtek ALC1220) Разъемы на задней панели 1x HDMI 1.4b 1x DisplayPort 1.2 1x DVI-D 1x PS/2 1x USB 3.1 Type-C 1x USB 3.1 Type-A 4x USB 3.0 1x RJ-45 1x S/PDIF 5x 3,5-мм jack 1x HDMI 1.4b 1x DisplayPort 1.2 1x DVI-D 1x PS/2 1x USB 3.1 Type-C 1x USB 3.1 Type-A 4x USB 3.0 1x RJ-45 1x S/PDIF 5x 3,5-мм jack Форм-фактор ATX ATX

Классическая серия материнских плат ASUS получила название PRIME. Модель Z270-A является одним из самых функциональных решений в линейке. А вот серии PRO GAMING больше не будет. Тайваньцы запускают новую — ROG STRIX. Модель STRIX Z270F GAMING является аналогом STRIX Z270E GAMING, но без Wi-Fi и Bluetooth. STRIX Z270G GAMING — плата форм-фактора mATX. Линейки MAXIMUS (уже IX!) и TUF остаются.

А вот и первые заметный отличия! Комплектация разная. У PRIME Z270-A из примечательного есть только HB-мостик для объединения видеокарт NVIDIA GeForce в единый массив. У STRIX Z270E GAMING — куча всевозможной макулатуры (наклейки, подставка для кружки, стикеры для SATA-проводов), удлинитель для RGB-ленты и выносная антенна Wi-Fi. Мостик SLI, конечно же, присутствует. Кстати, вот и первая особенность плат данного уровня. У более дешевых решений на Z270-чипсете есть только поддержка CrossFire.

Что касается количества слотов расширения и их распайки, то обе платы копируют друг друга. Используются все возможности, а именно на текстолите расположено три порта PCI Express x16 и четыре PCI Express x1. Работают PEG в режиме х8+х8+х4. И здесь ничего не изменилось по сравнению с логикой Z170 Express.

Слоты армированы. Это модная фишка среди всех производителей. Тайваньцы доказывают, что так порты дополнительно защищены от вылома вследствие неаккуратной инсталляции видеокарт. Но… Я занимаюсь компьютерным железом больше десяти лет и ни разу не сталкивался с подобной проблемой. Так что есть два варианта. Либо я хвастаюсь, либо имеем дело с обыкновенным маркетингом. Другой известный производитель матплат еще и армирует слоты DIMM.

Между портами PCI Express распаяны два интерфейса M.2. Как мы уже выяснили, это главная «изюминка» чипсетов 200-й серии. Один (верхний) позволяет установить накопитель длиной вплоть до 110 мм (при его использовании отключается первый SATA-порт). Второй (нижний) — до 80 мм (при его использовании отключаются пятый и шестой SATA-порты).

У STRIX Z270E GAMING — шесть коннекторов для подключения вентиляторов. Все — 4-пиновые. И два порта для подключения RGB-лент. У PRIME Z270-A аналогичное количество разъемов для вентиляторов. И только один коннектор для RGB-ленты. В топовых решениях уже давно предусмотрен отдельный разъем для подключения помпы СВО.

Кстати, о подсветке. Обе платы хвастают этим элементом. Только у STRIX Z270E GAMING, помимо изолирующей звуковой тракт дорожки, еще и подсвечиваются радиаторы охлаждения подсистемы питания. «Гирлянда» настраивается в приложении Aura Sync.

ASUS, что похвально, уделяет очень много внимания моддингу и вообще внешнему виду компьютерных систем

Я не упомянул (а зря), но исправляюсь — в комплекте идет скидочный купон на покупку оплетенных кабелей на сайте asus.cablemod.com. А еще га матплатах размещено несколько крепежей 3D Mount. Вы можете распечатать на 3D-принтере всевозможные украшательства для устройства и закрепить их. Примеры работ расположены здесь.



ASUS STRIX Z270E GAMING

Подсистема питания у PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING одинаковая. Восемь фаз выделено для процессора. Еще две — для встроенной графики. Только у STRIX-версии радиаторы побольше будут. Как это сказывается на разгоне и эффективности охлаждения, я расскажу/покажу далее.

Габаритные пластиковые забрала — еще один моддинг-атрибут современных матплат ASUS.

Обратите внимание, что инженеры ASUS отказались от интерфейса SATA Express. Другие производители — тоже. Мертвый порт. С момента его появления так и не появился хоть какой-нибудь нормальный накопитель. Только концепты. Время показало, что M.2 (PCI Express x4) гораздо перспективнее. А так у PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING стандартное число SATA 3.0 — по шесть.

Я уже успел познакомиться с большим числом матплат для процессоров Kaby Lake. В большинстве случаев решения на Z270-чипсете получат новый звуковой чип — Realtek ALC1220. Именно он и используется в подсистемах Crystal Sound 3 у PRIME Z270-A и ROG SupremeFX у STRIX Z270E GAMING. На фотографиях видно, что во втором случае применено больше японских конденсаторов Nichicon, а также два усилителя для наушников. У Crystal Sound 3 такого нет.

Бенчмарк RightMark Audio Analyzer выявил, что Realtek ALC1150 и Realtek ALC1220 обладают «очень хорошим» качеством звучания. Но в некоторых паттернах новый чип выглядит лучше. Честно скажу — на слух особой разницы я не заметил.

Realtek ALC1220 Realtek ALC1150 Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, -0,08 Отлично +0,01, -0,12 Отлично Уровень шума, дБ (А) -108,9 Отлично -85,5 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 109 Отлично 84,4 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0028 Отлично 0,006 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) -88 Хорошо -77 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0,035 Отлично 0,017 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ -92,2 Отлично -80,2 Очень хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0031 Отлично 0,021 Хорошо Общая оценка Очень хорошо Очень хорошо

Интерфейсы у матплат одинаковые. Только у STRIX Z270E GAMING на I/O-панели распаяны выходы для подключения внешней антенны Wi-Fi/Bluetooth. В наличии видеовыходы HDMI 1.4b и DisplayPort 1.2, и это минус устройств. Чипы Kaby Lake получили графику HD 630, которая поддерживает интерфейсы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 и вывод 4K-изображения с частотой 60 Гц.

Интерфейсы USB 3.1 реализованы при помощи контроллеров ASMedia.

Вот на плате STRIX Z270E GAMING рядом с 24-пиновым коннектором питания разведен внутренний интерфейс USB 3.1. Корпуса с такими портами уже появляются в продаже. PRIME Z270-A имеет обычный внутренний разъем USB 3.0. Зато из органов управления плата получила аппаратную клавишу включения. Оба устройства оснащены цветовой индикацией, заменяющей экран POST-сигналов. Они показывают, на каком этапе застопорилась загрузка системы. У PRIME Z270-A все еще присутствует кнопка MemOK!.

BIOS и программное обеспечение

В плане функциональности PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING имеют одинаковые прошивки BIOS. Только скины разные. Каталогизация, эргономика и опции практически не изменились по сравнению с той же Z170 PRO GAMING. Из полезных фич добавилась возможность регулировать множитель для приложений, использующих инструкции AVX. Впервые такая функция появилось в процессорах Broadwell-E.

Второе новшество — функция BCLK Aware Voltage/Frequency Curve. Актуальна только для K-чипов. При разгоне по шине активируется автоматическая коррекция напряжения питания процессора при увеличении частоты BCLK.

В остальном — ничего особенного по сравнению с решениями прошлых поколений. Но в этом нет ничего плохого. BIOS материнских плат хорош, очень хорош.

Что касается программного обеспечения, то уже достаточно давно сама по себе развивается комплексная утилита AI Suite 3. С ее помощью можно разогнать процессор и память, настроить работу всех подключенных к плате вентиляторов, а также следить за температурами и вольтажем основных компонентов системы.

Разгон и нагрев

Тестовый стенд следующий:

Процессор : Core i7-7700K @5,0 ГГц

Процессорный кулер : NZXT Kraken X61

Оперативная память: DDR4-3000 (16-16-16-36), 4 x 4 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 8 ГБ

Накопитель: SSD 480 ГБ

Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Вт

Операционная система Windows 10 x64

Результаты тестирования Core i7-7700K представлены в подробном обзоре.

PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING оснащены функцией авторазгона EZ Tuning Wizard. В зависимости от типа системы охлаждения «волшебник» предложит следующие варианты: боксовый кулер — 12% оверклок чипа и 0% памяти; воздушное охлаждение — 15% и 0%; водяное охлаждение — 17% и 4% соответственно. Маловато будет!

Вручную я без каких-либо проблем разогнал имеющийся у меня под рукой Core i7-7700K до 5 ГГц. В стенде использовалась необслуживаемая система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X61. Для этого мне потребовалось поднять напряжение до 1,4 В. Интересно, что при активации функции Load Line Calibration платы вели себя по-разному. Но обе держали стабильные 5 ГГц.

ASUS PRIME Z270-A ASUS STRIX Z270E GAMING Level 4 1,376 В 1,36 В Level 5 1,392 В 1,392 В Level 6 1,424 В 1,408 В

STRIX Z270E GAMING точнее регулирует напряжение, начиная с пятого уровня LLC.

Kaby Lake с литерой «К» в названии можно оверклокнуть в том числе и по шине. Появятся ли для плат на чипсете Z270 Express специальные прошивки, позволяющие разгонять и прочие Core седьмого поколения, я не знаю. Надеюсь, что все будет. Но PRIME Z270-A и ASUS STRIX Z270E GAMING демонстрируют отличные результаты. Первая разогналась до 240 МГц, вторая — до 290 МГц. Такого оверклока достаточно для того, чтобы, например, разогнать Core i5-6400 с 2700 МГц до 240х27=6480 МГц. Но, повторюсь, все зависит от появления соответствующих версий BIOS. Держим кулаки.

В разгоне, под нагрузкой, подсистема питания PRIME Z270-A заметно греется — до 96 градусов Цельсия после получаса LinX 0.7.0. «Пациент» жить будет, но хотелось бы более «спокойных» температур. Учитываем, что для тестирования матплат специально используется СВО. С применением воздушного кулера элементы питания будут дополнительно обдуваться. Особенно с системой типа Down Flow. И все же без хорошей циркуляции воздуха в корпусе не обойтись.

Остальные элементы платы нельзя назвать горячими.

Подсистема питания STRIX Z270E GAMING заметно холоднее при той же нагрузке. Температура где-то на 10 градусов Цельсия ниже. Думаю, как раз сказывается наличие более качественного охлаждения. Элементы питания у плат ведь одинаковые.

В заключение



Что ж, мы выяснили, что ничего принципиально нового в чипсетах 200-й серии нет. Накопители M.2 с интерфейсом PCI Express x4 реализованы на многих решениях для процессоров Skylake. Понятно, что новую систему лучше собирать на базе более современного железа, но надо смотреть на цены. Первое время стоимость новинок будет завышена.

Матплаты PRIME Z270-A и STRIX Z270E GAMING — качественные «бойцы», и полностью соответствуют занимаемым позициям. На базе этих решений вы без проблем соберете мощный игровой компьютер. С Core i7 на борту. С двумя видеокартами NVIDIA GeForce или AMD Radeon. С быстрым накопителем NVM Express. STRIX Z270E GAMING мне понравилась больше. У нее более качественное охлаждение. Если же необходимости в беспроводном модуле связи нет, то смело берите STRIX Z270F GAMING. Однозначно, удачная покупка для тех, кто будет собирать систему с Core i7-7700K.